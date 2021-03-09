Генеральный директор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь 9 марта подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами КНР и РФ. Документ касается прежде всего сотрудничества по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС).

Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Как заявили в пресс-службе "Роскосмоса", при создании станции российская госкорпорация и КНКА готовы открыть доступ для всех заинтересованных стран и международных партнеров, чтобы укреплять научное взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях.

Международная научная лунная станция будет представлять собой комплекс экспериментально-исследовательских средств на поверхности и/или на орбите Луны. Она предназначена для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания МНЛС, а также будут тесно взаимодействовать при планировании, реализации и эксплуатации станции, включая ее презентацию мировому космическому сообществу.

К настоящему времени в рамках взаимодействия в области исследования Луны и дальнего космоса подписаны и успешно реализуются соглашение между "Роскосмосом" и КНКА о сотрудничестве по координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7". Также действует соглашение о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Как недавно стало известно, Китай построит сверхтяжелую ракету-носитель и через 10 лет осуществит пилотируемую миссию на Луну.

Между тем НАСА планирует до конца десятилетия высадить первых женщин на Луну.