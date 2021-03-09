В Ереване армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пикетирует здание парламента. У служебного входа протестующие установили две палатки. В свою очередь полиция стягивает под парламент дополнительные силы.

Соответствующее видео публикует SputnikArmenia.

Протестующие оказались в окружении правоохранителей, силы которых укреплены бойцами с касками и щитами. Они выстроены в несколько рядов, образовав сплошную "стену".

"Возле парламента начались задержания участников акции протеста, передает корреспондент. Митингующие пытаются окружить здание парламента, перекрыть все входы, полиция в свою очередь пытается не допустить этого.

Время от времени происходят небольшие потасовки и давка. Силовики стремятся оттеснить демонстрантов. Митингующие скандируют "Никол, предатель", "Никол, уходи", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 февраля армия Армении потребовала отставки Пашиняна, армянский генеральный штаб заявил, что "премьер и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент". Премьер при этом считает, что опасность переворота в стране "контролируема".

Также сообщалось, что в конце января в Армении возобновились акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Митинги начались еще в прошлом году, причиной послужило принятие Пашиняном, совместно с РФ и Азербайджаном, решения о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий, ранее принадлежавших Армении.