В Киеве девушка вызвала такси, но перепутала автомобили и случайно села в машину к двум незнакомым мужчинам, которые отвезли ее в село и изнасиловали. Одного насильника задержали правоохранители, им оказался гражданин Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

Пострадавшая 19-летняя киевлянка обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловали двое незнакомцев. Она села к ним в машину, перепутав ее с такси, злоумышленники увезли девушку в село Белгородка, где они проживают, и изнасиловали.

Правоохранители задержали одного из насильников, им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Продолжается поиск второго мужчины, каждому из них грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве таксист изнасиловал в лесу пассажирку и после этого отвез ее домой. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Киеве заместитель директора школы изнасиловал в лифте 10-летнюю девочку .