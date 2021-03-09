Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 207-ой годовщиной со дня рождения писателя Тараса Шевченко и призвал их "осознать реальный масштаб его личности".

Соответствующий пост глава государства обнародовал в своем телеграм-канале во вторник, 9 марта.

"Сегодня - 207 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Великого поэта, великого писателя, великого художника. Великого украинца. В ленте - много фото с "Кобзарем" на столе, много цитат Шевченко, украшенных пшеничными колосьями или веточкой калины. Но, на мой взгляд, Тарас Григорьевич - это значительно глубже, глобальнее, фундаментальнее. И тем, кто этого еще не сделал, следует осознать реальный масштаб его личности. Неординарной, яркой, многогранной и существенно более широкой чем клишированный хуторянский образ старого дедушки в кожухе", - пишет Зеленский.

По его словам, Шевченко - это "зажигательная смесь энергии, духа, борьбы, драйва", а творчество писателя - это и классика, и мейнстрим одновременно.

"Его слова мотивируют, вдохновляют и закаливают уже не одно поколение украинцев. Шевченко - это наша суперзвезда. Известный на весь мир, но особый для каждого из нас. Там, где Шевченко - там Украина. Давайте не просто гордиться своим гением, но и двигаться дальше от того объема знаний, который мы получили на школьных уроках, и открывать для себя всю полноту его личности. С днем ​​рождения, всегда современный и крутой Тарас Григорьевич Шевченко!" - заявил президент.

Также он добавил, что 2021 год является особым для Украины, так как в этом году исполняется 25 лет Конституции, 30 лет независимости страны и 60 лет со дня основания Шевченковской премии. В этом году, по словам главы государства, вручение премии состоится не в традиционные Шевченковские дни, а 20 мая 2021 года - на годовщину основания премии.

Напомним, сегодня, по случаю 207-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, в Министерстве иностранных дел сообщили о мировом рекорде по количеству установленных памятников легендарному украинскому поэту и художнику.

Ранее мы писали о том, кто в этом году стал лауреатом Шевченковской премии.