Сегодня, 9 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов предложил сделать английский "вторым языком в Украине".

По мнению Данилова, знание инглиша "является гарантией независимости страны", а также будет защищать от российской агрессии. И эту мысль секретарь высказывает уже не впервые.

Правда, на этот раз изменился контекст. В Украине с января заработала норма о внедрении мовы в сфере услуг, что уже породило множество скандалов с тяжелыми последствиями - люди теряют бизнес и работу после атак языковых активистов. Доходит также до поножовщины и рукоприкладства.

В этом свете заявление Данилова звучит как официальное одобрение курса на ущемление русскоязычных украинцев.

Одновременно в соцсетях уже обсуждают идею с английским языком. Ведь число украинцев, которые знают его, относительно невелико, а обучение стоит денег.

Разбирались в заявлениях секретаря СНБО - органа, который в последнее время фонтанирует радикальными решениями.

"Знание английского является залогом независимости Украины"

Секретарь Совбеза Украины сегодня, 9 марта, выступил форуме "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм".

В своей речи Алексей Данилов поделился своим видением решения языкового вопроса в стране.

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", - начал Данилов.

Русский язык он назвал "остатками прошлого из СССР, потому что в то время происходила тотальная русификация всех входящих в Советский Союз стран. А в нынешнее время Россия транслирует свои взгляды на всю территорию бывшего СССР именно на русском языке".

Резюме от сектерая СНБО было таким: "Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать".

Каким образом знание английского языка отразится на укреплении независимости Украины Данилов не уточнил. Но, видимо, имелось в виду, что украинцы будут читать на английском языке "правильные" СМИ.

Также он не сказал, можно ли трактовать его предложение как официальную позицию государства. Тем не менее, заявление Алексея Данилова вызвало обсуждения.

"Есть ли в Украине нацменьшинство, для которого английский является родным?

Адвокат Максим Могильницкий напомнил, что пока государство не обеспечило украинцам качественного изучения даже украинского языка. И напомнил, что для "обязаловки" относительно английского нужно менять конституцию.

"С дерзким и весьма неожиданным предложением выступил секретарь СНБО Данилов. Так, в частности, он заявил, что английскому языку неплохо бы предоставить статус "обязательного второго языка". Речь, надо полагать, о втором государственном.

Напоминаю, что единственным государственным в Украине является украинский язык и закреплено это в десятой статье Конституции. Хотите чего-то там присвоить английскому? Тогда извольте провести референдум!

Та же десятая статья гарантирует свободу развития, использования и защиты русского языка, а также языков национальных меньшинств. Есть ли в Украине национальное меньшинство, для которого английский является родным? Согласно результатам последней переписи населения, таких у нас нет.

Содействие изучению – это все, что Конституция позволяет государству сделать для английского языка. Ни в чем себе не отказывайте, господин Данилов! Только не забывайте, что "содействие изучению" - это и близко не "обязательный второй язык".

Только думаю, что никакого "содействия" ожидать не стоит. Вы, к примеру, наблюдаете какое-то взрывное развитие украинского языка? Ввели штрафы, устроили обязаловку, а с развитием почему-то не торопятся.

Как государство поддерживает медиков и преподавателей, переходящих на украинский язык? Где можно записаться на бесплатные государственные курсы, чтобы научиться грамотно и красиво говорить на украинском, а не уродовать русский? Никак и нигде? Так я и думал. Зато языкового омбудсмена изобрели, который ничего не развивает, но всех карает.

Если государство не стремится развивать украинский, то с чего бы ему способствовать изучению английского? Естественных предпосылок для придания английскому какого-либо статуса мы не наблюдаем, а потому и вывод напрашивается предельно неприятный.

Метрополиям свойственно навязывать колониям свой язык. Мировая история помнит массу тому примеров. Ведь туземный холоп должен понимать, чего ему заморский барин велят.

Горько это признавать, друзья, но прямо сейчас в Украине явно происходит нечто подобное. С каждым днем появляются все новые признаки зависимости государства от "наших больших друзей".

Журналист Вячеслав Чечило считает, что сужая сферу применения русского языка, украинцев английскому на том же уровне вряд ли научат - это очень дорого. То есть по сути граждан страны хотят отбросить в культурном развитии.

"Глава СНБО Данилов заявил, что в Украине русский язык нужно заменить на английский. Потому что Лавров там когда-то чего-то сказал про защиту русскоязычных. Россия, на самом деле, никаких русскоязычных нигде не защищает – в любой стране бывшего СССР про это могут много рассказать. Но суть не в этом. А суть в том, что под видом борьбу с "бурятской угрозой" нас толкают все дальше и дальше в каменный век.

Русский язык – не только "язык врага", но и инструмент, с помощью которого украинцы приобщаются к мировой культуре и науке. Даже в таком их примитивном виде как сериал "Корона" или "Игра престолов", которые если и переведут на украинский, то очень нескоро. Нет, конечно, без сериалов прожить можно. Но есть и более важные вещи. Шансы на то, что хорошую книгу по микробиологии переведут на русский язык, очень высоки. Шансы на то, что ее переведут на украинский – стремятся к нулю. Таким образом серьезные ученые, толковые студенты из богатых семей, где английский учат с детства, прочитают ее в оригинале. Остальные не прочитают ее вовсе. И так во всех остальных сферах. Потому что "давайте все перейдем на английский" - это легко сказать (сам Данилов, кстати, уверен, его не знает), но трудно выполнить. Это годы и многомиллиардные вливания в систему образования, которые никто, конечно же, делать не будет. Это очередная байка из серии "а давайте вступим в ЕС".

По факту отказ от русского приведет лишь к тому, что пропасть между обеспеченными и необеспеченными увеличится еще больше, а общий уровень развития страны упадет еще ниже. Будет узкая прослойка "англоязычной" аристократии и необразованные серые массы мойщиков польских унитазов. Страна-мечта Данилова в реальности выглядит именно так".

Экономический эксперт Валентин Землянский сравнил заявление Данилова с тем, о чем сегодня на форуме "Украина 30" говорил президент Владимир Зеленский. Зе, напомним, призвал наоборот - не педалировать вопросы языка и заявил, что мова уже достаточно защищена.

То есть как бы немного "окоротил" украинизаторов - по крайней мере на словах (на деле же им никто не мешает).

"Два мира - два Шапиро.

Зеленский: вопрос языка не актуален, украинский - полностью защищен

Данилов: английский должен стать вторым языком в Украине".

Журналист Максим Назаров решил продлить мысль Алексея Данилова об английском в детсадах:

"- первое слово, которое сказал ваш ребёнок?

- факин щит".

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский пошел дальше и предложил учить английскому с роддома.

"Секретарь СНБО предположил, что необходимо, чтобы уже в детсадах все общались на английском, и тогда станет ещё лучше.

Недорабатывает, старик.

Надо внедрять английский ещё в роддомах, только перерезали пуговину, будь добр, начинай по-английски, иначе неизвестно что из тебя потом вырастет.

Как из секретаря СНБО.

Где ж такого уникального идиота подобрали то, а?"

Как это можно реализовать в Украине?

Языковая политика Украины в первую очередь регламентируется десятой статьей Конституции Украины. В ней говорится, что государственный язык - украинский, при этом свободное развитие и защита гарантируются языкам нацменьшинств и отдельно - русскому языку.

Английский под эти категории не подпадает. При этом есть пункт, что государство способствует изучению языков международного общения - то есть и английского тоже.

В развитие данной статьи в 2012 году в Украине был принят закон "Об основах государственной языковой политики".

На его основании местные власти имели право устанавливать региональный язык в дополнение к украинскому. В случае, если он является родным более чем для 10% населения этой территории. То есть во многих регионах Украины официальные права получил русский язык.

В 2018 году закон утратил силу, так как был признан неконституционным. На замену ему пришла тотальная украинизация, которая резко урезает языковые права национальных меньшинств.

Существует процедура, как иностранный язык может стать "вторым" в Украине. Решения закрытого заседания СНБО (как, возможно, хотелось бы Данилову) в данном случае будет недостаточно. Нужно менять конституцию. Причем радикально: ведь английский язык украинские нацменьшинства не используют.

За проект закона о втором государственном языке должны проголосовать 300+1 народных депутатов Украины. Предварительно поводить референдум закон не обязывает.

Но можно пойти и другим путем - как сделали с украинским языком. Принять закон, который усиливает его значение - пусть он и будет явно противоречить конституции. И там прописать механизмы внедрения английского.

Знают ли украинцы английский?

В мировом рейтинге знания английского языков Украина занимает 44-е место из 100 возможных (источник информации - индексе EF EPI 2020 года, - Ред). При этом, если брать отдельно Европу, то здесь наши позиции гораздо хуже - 30-е место из 34-х стран.

Интересно, что по знанию английского нас опережают Россия и Беларусь. А в группе "Средние" Украина также находится на четвертом месте от конца. То есть ближе к низкому уровню.

Правда, есть в исследовании ряд сомнительных моментов. Указывается, что сейчас английским языком около 63% взрослых украинцев. Под их средним уровнем подразумевается:

ведение переговоров,

понимание текстов песен,

написание рабочих электронных писем на знакомые темы.

Как оказалось, рейтинг был составлен на основании опроса. Знание языка при этом не тестировалось, а потому по факту оно значительно ниже.

Это значит, что затея Данилова перевести Украину на английский язык - это миллиарды долларов, которые нужно будет инвестировать в образование. Учитывая, что такие деньги не вкладывается даже в изучение и продвижение украинского языка, то эфемерность планов секретаря СНБО становится очевидной.