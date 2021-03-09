Американка Рейчел Тру пожаловалась в Тwitter, что из-за своей фамилии она уже полгода не может получить доступ к аккаунту в сервисе iCloud. Дело в том, что при попытке авторизации программные алгоритмы Apple воспринимают фамилию пользовательницы - Тру - как атрибут кода - одну из переменных True и False. Об этом пишет 9to5mac.

С одной стороны ситуация кажется забавной, но все это время с девушки регулярно снималась абонентская плата, а перейти на бесплатный тариф она не может, потому что потеряет в таком случае важную для нее часть данных.

При этом Рэйчел утверждает, что много часов провела в безуспешных разговорах с технической поддержкой по этому поводу. Компания Apple инцидент пока не комментирует.

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