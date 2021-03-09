После того, как 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса, ее план пришлось переделывать на ходу.
Сначала власти заявили о строгой очередности - когда первыми прививают только украинцев из группы риска: медиков, стариков, силовиков. Что звучало справедливо.
Но потом как-то так получилось, что разрешили вакцинироваться без очереди политикам, артистам и вообще всем публичным людям. Начало положили министр Максим Степанов и президент Владимир Зеленский. А сегодня о вакцинации заявил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
Как оказалось, 1 марта чиновники внесли изменения в приказ Минздрава. И теперь VIP-персоны могут прививаться вместе с медработниками на самом первом этапе вакцинации - когда простым смертным укол еще недоступен.
Формально это делается ради рекламы вакцины "Ковишилд", которой украинцы массово колоться не желают. Но фактически - открыт привилегированный доступ к любой потенциальной вакцине, которую могут ввезти в Украину.
Например, таким образом вполне могут перераспределить между элитами обещанные сто тысяч доз вакцины Pfizer - когда она поступит в Украину.
Разбирались, как власти открыли влиятельным людям доступ к вакцинам, хотя обещали иначе.
Как разделся Гончаренко
9 мата нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что вакцинировался Covishield в Одессе.
"Хочу сразу объяснить – во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому, по специальной программе, после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования" - пояснил Гончаренко.
Он опубликовал фото, на котором он, как и Владимир Зеленский во время прививки, позирует в больничном кабинете без рубашки.
После этого в сети стали обсуждать моду украинских политиков популяризировать вакцинацию топлесс.
"Почему при вакцинации только мужчины выставляют фото топлесс? Жду женский флешмоб в поддержку вакцины" - написал телеведущий Владимир Полуев.
Но вернемся к VIP-вакцинации. Как Гончаренко удалось на нее попасть?
Как в список без очереди попали депутаты и диджеи
Изначально в Кабмине утвердили план вакцинации, в которой украинцев должны были прививать в пять этапов.
На первом этапе (около 367 тыс человек) должны вакцинировать медиков, которые работают с больными Covid-19; пожилых постояльцев домов престарелых и их персонал; военных на Донбассе.щ9
На втором этапе (около 3 миллиона человек) привьют украинцев старше 80 лет; медиков; соцработников.
На третьем этапе (около 7 миллионов человек) вакцинируют украинцев от 65 до 79 лет; работников образования; полицейских, сотрудников МЧС; военных ВСУ.
На четвертом этапе (около 11 млн человек) вакцинируют украинцев от 60 до 64 лет, жителей оккупированных территорий; украинцев возрастом до 59 лет с хроническими заболеваниями; работников мест лишения свободы и заключенных.
На пятом этапе (около 13 млн человек) вакцинируют остальных взрослых украинцев. Как видим, люди вроде Гончаренко там появляются только на этой, самой последней итерации.
Но уже 1 марта в план по вакцинации внесли изменения. Вакцинироваться разрешили украинцам с других этапов вакцинации – в частности, политикам, религиозным деятелям, артистам, общественным деятелям и другим публичным личностям.
Изменения в дорожную карту вакцинации, как заявляется, внесли, чтобы убедить украинцев, которые отказываются от прививок последовать примеру известных людей.
При этом говорится, что VIP-персоны получают вакцину якобы из тех излишков, которые бы все равно пришлось утилизировать. В одном флаконе 10 доз вакцины, и если число тех, кто захочет получить укол не будет кратно десяти, то лишние дозы через шесть часов после открытия ампулы придется выливать.
По состоянию на 9 марта, в Минздраве называют небольшие цифры. Как рассказал Стране" министр здравоохранения Максим Степанов, с начала вакцинации из 500 тысяч доз утилизировали до 30 доз CoviShield.
Этот посыл озвучили 4 марта - когда вакцинировали в прямом эфире шоу "Право на владу" шесть медиков и четырех медийных личностей - певицу Руслану, телеведущих Наталью Мосейчук и Александра Педана, спортсмена Сергея Конюшка. Как раз вышло 10 доз.
Министр Максим Степанов пояснил, что это были дозы из 17-й больницы Киева. По его словам, там осталось бы несколько доз после вакцинации медиков, а поскольку после вскрытия перевозить вакцину нельзя, то врачей решили привить в телестудии, а остатками - известных украинцев.
Видимо, идея вакцинировать простых граждан из других категорий, которые уже встали в электронную очередь на вакцину, в голову чиновникам не пришла. Как и то, что из этого также можно сделать шоу.
Глава МОЗ также анонсировал новые публичные акции по вакцинации известных личностей, включая даже религиозных лидеров. По словам Степанова, в негласной "очереди" на публичную вакцинацию – десятки популярных людей. Однако конкретные имена называть отказался.
Вакцинироваться вскоре будут и другие представители власти. В частности, дозу вакцины получит глава Офиса президента Андрей Ермак, советник Михаил Подоляк.
Как VIPы записываются на вакцинацию?
Остается вопрос - как именно отбирают публичных личностей, которые "достойны вакцинации" в первых рядах украинцев? В той же "Дие" такого функционала нет.
Получивший прививку Гончаренко написал, что общественные деятели, которые хотят взять участие в популяризации вакцинации, могут зарегистрироваться онлайн в Google-форме. И им позвонят, если останутся неиспользованные дозы.
В Google-форме нужно указать контактные данные, место жительства и профессиональную деятельность. Ее, видимо, запустил Минздрав.
Правда, далеко не все известные украинцы, которые попали на вакцинацию, говорят, что заполняли такую форму.
Например, диджей Анастасия Топольская, супруга экс-депутата Сергея Лещенко, близкого ныне к Офису президента, заявила, что зарегистрировалась на прививку через приложение "Дiя" (где такой функции нет). Но, по ее словам, ей повезло.
"Мне повезло стать одной из счастливчиков, хотя я и без этого была в очереди - записывалась через приложение Дія. Чувствую себя прекрасно и готова вовсю праздновать День Диджея - это очень символично, ведь без прививки не видать мне международных гастролей Желаю всем тоже получить свою дозу защиты и забыть о временах беспрецедентных ограничений" - написала Анастасия Топольская сегодня, 9 марта.
Фото: Анастасия Топольская/Facebook
Таким образом, логично предположить, что известных людей отбирают на вакцинацию каким-то совсем непрозрачным образом. Что в теории открывает доступ к почти неограниченной VIP-вакцинации. Когда любой депутат или приближенный к власти лидер мнений может за пост в Facebook получить дозу вакцины вне очереди.
И, пока украинцев прививают не слишком популярным "Ковишилдом" - эта проблема не так остра. Другое дело, когда (и если) в страну начнут завозить более качественные препараты вроде Pfizer.
Власти по-прежнему анонсируют скорую поставку Pfizer в Украину, заявленная эффективность которой составляет 95% против 70% у "Ковишилда".
Возможно после этого, возможностью привиться без очереди воспользуются уже куда больше политиков и других известных людей. А, учитывая, что много американской вакцины не будет (речь идет о примерно сотне тысяч доз), то до простых украинцев препарат может и не дойти.