После того, как 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса, ее план пришлось переделывать на ходу.

Сначала власти заявили о строгой очередности - когда первыми прививают только украинцев из группы риска: медиков, стариков, силовиков. Что звучало справедливо.

Но потом как-то так получилось, что разрешили вакцинироваться без очереди политикам, артистам и вообще всем публичным людям. Начало положили министр Максим Степанов и президент Владимир Зеленский. А сегодня о вакцинации заявил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Как оказалось, 1 марта чиновники внесли изменения в приказ Минздрава. И теперь VIP-персоны могут прививаться вместе с медработниками на самом первом этапе вакцинации - когда простым смертным укол еще недоступен.

Формально это делается ради рекламы вакцины "Ковишилд", которой украинцы массово колоться не желают. Но фактически - открыт привилегированный доступ к любой потенциальной вакцине, которую могут ввезти в Украину.

Например, таким образом вполне могут перераспределить между элитами обещанные сто тысяч доз вакцины Pfizer - когда она поступит в Украину.

Разбирались, как власти открыли влиятельным людям доступ к вакцинам, хотя обещали иначе.

Как разделся Гончаренко

9 мата нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что вакцинировался Covishield в Одессе.

"Хочу сразу объяснить – во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому, по специальной программе, после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования" - пояснил Гончаренко.

Он опубликовал фото, на котором он, как и Владимир Зеленский во время прививки, позирует в больничном кабинете без рубашки.

После этого в сети стали обсуждать моду украинских политиков популяризировать вакцинацию топлесс.

"Почему при вакцинации только мужчины выставляют фото топлесс? Жду женский флешмоб в поддержку вакцины" - написал телеведущий Владимир Полуев.

Но вернемся к VIP-вакцинации. Как Гончаренко удалось на нее попасть?

Как в список без очереди попали депутаты и диджеи

Изначально в Кабмине утвердили план вакцинации, в которой украинцев должны были прививать в пять этапов.

На первом этапе (около 367 тыс человек) должны вакцинировать медиков, которые работают с больными Covid-19; пожилых постояльцев домов престарелых и их персонал; военных на Донбассе.щ9

На втором этапе (около 3 миллиона человек) привьют украинцев старше 80 лет; медиков; соцработников.

На третьем этапе (около 7 миллионов человек) вакцинируют украинцев от 65 до 79 лет; работников образования; полицейских, сотрудников МЧС; военных ВСУ.

На четвертом этапе (около 11 млн человек) вакцинируют украинцев от 60 до 64 лет, жителей оккупированных территорий; украинцев возрастом до 59 лет с хроническими заболеваниями; работников мест лишения свободы и заключенных.

На пятом этапе (около 13 млн человек) вакцинируют остальных взрослых украинцев. Как видим, люди вроде Гончаренко там появляются только на этой, самой последней итерации.

Но уже 1 марта в план по вакцинации внесли изменения. Вакцинироваться разрешили украинцам с других этапов вакцинации – в частности, политикам, религиозным деятелям, артистам, общественным деятелям и другим публичным личностям.

Изменения в дорожную карту вакцинации, как заявляется, внесли, чтобы убедить украинцев, которые отказываются от прививок последовать примеру известных людей.

При этом говорится, что VIP-персоны получают вакцину якобы из тех излишков, которые бы все равно пришлось утилизировать. В одном флаконе 10 доз вакцины, и если число тех, кто захочет получить укол не будет кратно десяти, то лишние дозы через шесть часов после открытия ампулы придется выливать.

По состоянию на 9 марта, в Минздраве называют небольшие цифры. Как рассказал Стране" министр здравоохранения Максим Степанов, с начала вакцинации из 500 тысяч доз утилизировали до 30 доз CoviShield.



Этот посыл озвучили 4 марта - когда вакцинировали в прямом эфире шоу "Право на владу" шесть медиков и четырех медийных личностей - певицу Руслану, телеведущих Наталью Мосейчук и Александра Педана, спортсмена Сергея Конюшка. Как раз вышло 10 доз.

Министр Максим Степанов пояснил, что это были дозы из 17-й больницы Киева. По его словам, там осталось бы несколько доз после вакцинации медиков, а поскольку после вскрытия перевозить вакцину нельзя, то врачей решили привить в телестудии, а остатками - известных украинцев.

Видимо, идея вакцинировать простых граждан из других категорий, которые уже встали в электронную очередь на вакцину, в голову чиновникам не пришла. Как и то, что из этого также можно сделать шоу.

Глава МОЗ также анонсировал новые публичные акции по вакцинации известных личностей, включая даже религиозных лидеров. По словам Степанова, в негласной "очереди" на публичную вакцинацию – десятки популярных людей. Однако конкретные имена называть отказался.



Вакцинироваться вскоре будут и другие представители власти. В частности, дозу вакцины получит глава Офиса президента Андрей Ермак, советник Михаил Подоляк.

Как VIPы записываются на вакцинацию?

Остается вопрос - как именно отбирают публичных личностей, которые "достойны вакцинации" в первых рядах украинцев? В той же "Дие" такого функционала нет.

Получивший прививку Гончаренко написал, что общественные деятели, которые хотят взять участие в популяризации вакцинации, могут зарегистрироваться онлайн в Google-форме. И им позвонят, если останутся неиспользованные дозы.

В Google-форме нужно указать контактные данные, место жительства и профессиональную деятельность. Ее, видимо, запустил Минздрав.

Правда, далеко не все известные украинцы, которые попали на вакцинацию, говорят, что заполняли такую форму.

Например, диджей Анастасия Топольская, супруга экс-депутата Сергея Лещенко, близкого ныне к Офису президента, заявила, что зарегистрировалась на прививку через приложение "Дiя" (где такой функции нет). Но, по ее словам, ей повезло.

"Мне повезло стать одной из счастливчиков, хотя я и без этого была в очереди - записывалась через приложение Дія. Чувствую себя прекрасно и готова вовсю праздновать День Диджея - это очень символично, ведь без прививки не видать мне международных гастролей Желаю всем тоже получить свою дозу защиты и забыть о временах беспрецедентных ограничений" - написала Анастасия Топольская сегодня, 9 марта.

Фото: Анастасия Топольская/Facebook

Таким образом, логично предположить, что известных людей отбирают на вакцинацию каким-то совсем непрозрачным образом. Что в теории открывает доступ к почти неограниченной VIP-вакцинации. Когда любой депутат или приближенный к власти лидер мнений может за пост в Facebook получить дозу вакцины вне очереди.

И, пока украинцев прививают не слишком популярным "Ковишилдом" - эта проблема не так остра. Другое дело, когда (и если) в страну начнут завозить более качественные препараты вроде Pfizer.

Власти по-прежнему анонсируют скорую поставку Pfizer в Украину, заявленная эффективность которой составляет 95% против 70% у "Ковишилда".

Возможно после этого, возможностью привиться без очереди воспользуются уже куда больше политиков и других известных людей. А, учитывая, что много американской вакцины не будет (речь идет о примерно сотне тысяч доз), то до простых украинцев препарат может и не дойти.