На российском полуострове Камчатка извергается самый высокий активный вулкан евразийского материка Ключевая сопка. Выбросы лавы могут привести к нарушению экологического баланса рек.

Видео извержения, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Согласно информации директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выбросы лавы могут привести к размытию дорог между поселками Ключи и Козыревск и нарушению экологического баланса рек, которые находятся недалеко от вулкана.

Ключевая сопка - действующий стратовулкан, самый высокий на материке Евразия. Его возраст примерно семь тысяч лет, а высота меняется в пределах 4 750 - 4 850 метров и выше над уровнем моря.

Напомним, 2 марта после небольшой передышки на итальянском острове Сицилия с новой силой начал извергаться вулкан Этна. Из-за извержения был вынужден прекратить работу аэропорт Катании.

Также сообщалось, что в Гватемале проснулся вулкан Пакая. Пепел было видно на высоте от 3 тысяч до 3200 метров над уровнем моря.