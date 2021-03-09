Утром 9 марта в телеграм-каналах начало распространяться видео из ТикТока о том, ка пилот украинского самолета, якобы пролетая над Крымскими горами, посоветовал россиянам выпрыгнуть за борт, чтоб "воссоединиться с родной гаванью".

"Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне - аварийные выходы промаркированы зелеными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться "с родной гаванью". Всем остальным людям - хорошего полета", - звучит якобы голос пилота на ролике.

Это видео вызвало бурную реакцию. Но, как оказалось, это фейк. Никакой пилот ничего подобного не говорил. Фразу про крымские горы записал украинский блогер-тиктокер Даниил Гайдамаха. Он же наложил его на видео, где самолет компании Windrose пролетал над Карпатами, и выложил в ТикТок.

А потом записал ещё одно видео, где признался в содеянном и пожаловался, что ТикТок первое видео удалил из-за языка вражды.

"Мое видео удалили из-за того, что я посоветовал россиянам воссоединиться с "их" Крымом, выпрыгнув с борта самолета. Мне кажется, тут нет языка вражды", - говорит подросток и тут же призывает администраторов ТикТока "заблокировать Россию".

После этого он советует своим подписчикам подписать петицию на сайте президента Украины о создании украинского офиса ТикТок. Гайдамаха уверяет, что сейчас украинский сегмент соцсети управляется из Москвы.

Напомним, недавно популярная социальная сеть ТикТок заблокировала хэштег #АТО. Видео с этой отметкой не показываются при поиске.

Ранее мы писали о том, как администрация соцсети Twitter признала официальным аккаунт "Министерства иностранных дел России в Крыму". В связи с этим МИД Украины выразило обеспокоенность и потребовало заблокировать верифицированную страницу.