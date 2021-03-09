Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в ходе пресс-конференции распылил антисептик на журналистов. Таким образом он решил ответить на вопрос одного из них.

Видео инцидента обнародовал YouTube-канал издания The Sun.

Журналист задал главе таиландского правительства вопрос о возможных перестановках в кабинете министров. В ответ на это Прают возмутился и распылил дезинфицирующее средство на сидящих в зале сотрудников СМИ, посоветовав им заниматься своим делом.

Отметим, что 14 декабря 2019 года в Таиланде начались протесты после запрета оппозиционной "Партии будущего", которая была исключена из парламента после выборов. 29 октября 2020 года премьер объявил об отмене положения, которое позволяло членам сената, назначенных правительством, участвовать в кандидатуру главы кабинета министров в парламенте после всеобщих выборов.

Видео: YouTube/ The Sun

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