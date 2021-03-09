Трое детей, которым еще не исполнилось трех лет, госпитализированы с отравлением из яслей-сада в Харьковской области. Еще четверо малышей лечатся дома.

Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

По предварительным данным, у ребенка в возрасте 2,5 года, который посещает ясли-сад в селе Слобожанское, выявили признаки пищевого отравления. После этого в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления доставили еще двоих детей из этого же детского сада. Еще четверо детей проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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