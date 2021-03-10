10-12 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды. В связи с этим в Волынской области возможны подтопления сельскохозяйственных участков, дворов и домов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

10-12 марта вода поднимется на 0,1-0,7 м (над текущими уровнями воды).

По данным ГСЧС, возможно затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области.

В связи с этим спасатели объявили желтый уровень опасности.

Ранее мы показывали видео внезапного наводнения, которое в считанные секунды затопило десятки дворов и чуть ли не все огороды в Монастырском районе Тернопольской области.

Также рассказывали, какой будет погода сегодня. Ожидается переменно-облачная погода с ночными крепкими морозами и осадками в Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.