В "ЛНР" сообщают о стягивании украинского вооружения и военной техники к линии фронта.

Об этом сообщает пресс-служба так называемой "народной милиции ЛНР" на своей странице в Facebook во вторник, 9 марта.

Согласно информации в сообщении Вооруженные Силы Украины разместили в окрестностях города Счастья боевую машину пехоты и бронированный автомобиль. Также на территории жилого района Попасная якобы произошел обстрел со стороны ВСУ.

"Кроме того, в рамках военной помощи подразделения 80 одшбр получили 30 снайперских винтовок НАТОвского образца и боеприпасы к ним", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта власти "ДНР" дали разрешение стрелять по украинским позициям. После этого глава украинской делегации в ТКГ заявил об одностороннем выходе "ДНР" из режима перемирия.

После этого в Кремле обвинили Киев в массовых нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. А в Госдуме заявили о готовности защищать жителей неподконтрольного Донбасса от Вооруженных сил Украины.

Почему резко обострилась ситуация на Донбассе и что может произойти дальше подробно разбиралась "Страна".