Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя о переименовании центрального стадиона в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 9 марта.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал он.

Напомним, 5 марта (в день, когда 71 год назад был убит главнокомандующий УПА) в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию стадиона в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Также мы рассказывали, что на этом стадионе пройдет финал Кубка Украины по футболу. А в полуфинале там сыграют команда из Первой лиги "Агробизнес" с киевским "Динамо".