11 марта встретит нас убывающей Луной в Водолее. Нынешний четверг будет предпоследним - 28-м - лунным днем.

Наступившие сутки продут максимально успешно для женщин Овнов, Весов и Близнецов. А также для мужчин Львов и Стрельцов. Эти знаки Зодиака могут себе позволить смелые решения, риск. Именно сегодня они смогут ликвидировать заботы, связанные с жильем, ремонтом, деньгами. Удачливыми будут и банковские операции.

Женщины, родившиеся под знаками Девы, Тельца и Рака могут быть обременены сложными разговорами и работой. В случае, если вы почувствуете бессилие, лучше по возможности отложить дела до субботы, 13 марта, когда наступит Новолуние.

Не самый радостный день проживут мужчины Водолеи, Раки и Козероги. Они могут ощутить сонливость, повышенную утомляемость. На помощь даже друзей в эти сутки лучше не рассчитывать.

Все остальные знаки Зодиака могут проживать обычный день, но с рядом рекомендаций от Звезд: не опаздывать, не волноваться; между горячим сердцем и холодным разумом лучше выбирать второе.

Самые важные дела и рабочие моменты лучше планировать на первую половину дня, а после обеда найдите несколько часов для себя: спорта, здорового питания, саморазвития, отдыха.

Для садоводов и огородников у нас есть отдельный лунный календарь на март 2021.

Желаем читателям "Страны" хорошего дня и успехов во всех добрых начинаниях!