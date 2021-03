За каждым днем Масленицы, которая стартовала в понедельник 8 марта, закрепляется особое название и традиции. Среду прозвали "лакомкой". Это особенный день, когда теща зовет зятя попробовать блины.

Рассказываем о традициях сегодняшнего дня, гаданиях на блинах, а также делимся рецептом поистине королевского угощения.

Издавна "Лакомка" помогала узнать, каким будет будущий муж по начинке, которая ему понравилась больше всего. Считалось, что блины с соленой начинкой (икрой, рыбой, брынзой) выберет строгий и домовитый муж, который постарается обеспечить семью всем необходимым.

Если возлюбленный дочери предпочтет сладкую начинку (варенье, джем, мед, сгущенное молоко), из него получится добрый и нежный муж, который будет любить дочь. Впрочем, много денег он может и не заработать.

Все традиции Масленицы так или иначе содействовали нахождению пары, укреплению семейных связей. Это и катание на санях, игры, хороводы, прилюдные целования-обнимания, песни и пляски, ритуал вешания неженатым парням деревянных колодок, за которые юноши должны были откупиться от девушек сладостями.

На "Лакомку" обязательно следует явиться на блины к теще - никакие отказы в этот день не принимаются. Семья собирается за общим столом, где каждый хвалит хозяйку и ее кулинарные способности.

После среды наступал четверг "Разгуляй" (когда проводили кулачные бои, угощали скот оладьями, объезжали молодых коней, дарили друг другу подарки и колядовали, возили по селу чучело Масленицы).

За четвергом шла пятница-тещины вечерки или день Широкой Масленицы, когда зятья приглашали тещ к себе с ответным визитом. При этом мать невесты должна была снабдить зятя всем необходимым для выпечки блинов: кадкой для теста, черпаком и сковородкой.

В субботу устраивали золовкины посиделки. Это когда сестра мужа приглашает к себе в гости. А невестка должна была одарить золовку подарками.

Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, 14 марта. В этот день очищали свои душу и тело, кланяясь и прося прощения. А уже с 15 марта начинается Великий пост. Он продлится до самой Пасхи, которую в 2021 году будем праздновать 2 мая.

Предлагаем рецепт, который может удивить гостей на Масленицу, ведь это любимые панкейки английской королевы Елизаветы II. Секретный ингредиент теста - дополнительные желтки, а полный рецепт блюда указан на официальном сайте королевской семьи.

Итак, чтобы приготовить блины, достойные королей понадобится:

Масло для "королевских блинов" нужно особенное - Beurre Noisette с карамельно-ореховым запахом. Оно сделает тесто ароматным, с неповторимым вкусом. Такое масло можно сделать и в домашних условиях. Для этого нужно в кастрюле на слабом огне растопить сливочное масло премиум-класса (85% жирности). Масло нужно топить, пока жир не отделится от сыворотки и молочные хлопья не станут немного потрескивать, приобретая карамельный цвет. Такое масло процедите и охладите, а затем его можно использовать для теста.

Тесто для блинов. Смешайте до однородной массы яйца, сахар с солью и просеянную муку. Затем по чуть-чуть добавляйте теплое молоко и ореховое масло. Все тщательно перемешайте.

Выпечка блинов. Выпекайте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Ранее мы уже публиковали секреты приготовления тонких и ажурных блинов.

Подача. Эти панкейки часто становятся центральным блюдом 5-часовой чайной церемонии королевы. А подавать их можно с различными начинками - с лимоном, джемом и даже зеленым луком.

Классической подачей считается первый вариант, когда испеченные блины посыпают сахаром, сворачивают в трубочки и подают к столу с дольками лимона.

Для использования сливочно-ягодной начинки нужно дать блинам немного остыть. А тем временем распределить на каждый блин сливки и выложить сверху слой джема (можно заменить вареньем). После этого сверните блин клином и подавайте с ягодами.

Третий вариант - с луком-пореем и сырным соусом. Для такой подачи в тесто можно добавить немного зелени (укропа, петрушки, шпината, зелени сельдерея). Сырный соус готовится по такому рецепту: разогрейте 275 мл молока. Отдельно разогрейте 40 г сливочного масла и обжарьте в нем 40 г муки, постепенно добавляя теплое молоко. Проварите все 3 минуты, постоянно помешивая. Отложите ¼ часть молочно-мучного соуса, а в большую часть добавьте 150 г карамелизированного лука-порея (белую часть стебля протомить на слабом огне в растительном масле до золотистого цвета), 100 г тертого сыра грюйер и 200 г ветчины (аккуратными ломтиками). Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. По желанию можно добавить щепотку кайенского перца.

На блинах распределите получившийся соус. Скатайте блины трубочками, уложите в форму для запекания, смазанную маслом. Полейте оставшимся соусом и посыпьте сыром. Запекайте 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

