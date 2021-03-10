За каждым днем Масленицы, которая стартовала в понедельник 8 марта, закрепляется особое название и традиции. Среду прозвали "лакомкой". Это особенный день, когда теща зовет зятя попробовать блины.

Рассказываем о традициях сегодняшнего дня, гаданиях на блинах, а также делимся рецептом поистине королевского угощения.

Гадания на блинах. Как начинка поможет выбрать мужа

Издавна "Лакомка" помогала узнать, каким будет будущий муж по начинке, которая ему понравилась больше всего. Считалось, что блины с соленой начинкой (икрой, рыбой, брынзой) выберет строгий и домовитый муж, который постарается обеспечить семью всем необходимым.

Если возлюбленный дочери предпочтет сладкую начинку (варенье, джем, мед, сгущенное молоко), из него получится добрый и нежный муж, который будет любить дочь. Впрочем, много денег он может и не заработать.

Ранее "Страна" предлагала пять вариантов вкусной начинки для блинчиков, которую можно приготовить за пять минут.

Традиции Масленицы

Все традиции Масленицы так или иначе содействовали нахождению пары, укреплению семейных связей. Это и катание на санях, игры, хороводы, прилюдные целования-обнимания, песни и пляски, ритуал вешания неженатым парням деревянных колодок, за которые юноши должны были откупиться от девушек сладостями.

На "Лакомку" обязательно следует явиться на блины к теще - никакие отказы в этот день не принимаются. Семья собирается за общим столом, где каждый хвалит хозяйку и ее кулинарные способности.

После среды наступал четверг "Разгуляй" (когда проводили кулачные бои, угощали скот оладьями, объезжали молодых коней, дарили друг другу подарки и колядовали, возили по селу чучело Масленицы).

За четвергом шла пятница-тещины вечерки или день Широкой Масленицы, когда зятья приглашали тещ к себе с ответным визитом. При этом мать невесты должна была снабдить зятя всем необходимым для выпечки блинов: кадкой для теста, черпаком и сковородкой.

В субботу устраивали золовкины посиделки. Это когда сестра мужа приглашает к себе в гости. А невестка должна была одарить золовку подарками.

Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, 14 марта. В этот день очищали свои душу и тело, кланяясь и прося прощения. А уже с 15 марта начинается Великий пост. Он продлится до самой Пасхи, которую в 2021 году будем праздновать 2 мая.

Рецепт королевских блинов на Масленицу

Предлагаем рецепт, который может удивить гостей на Масленицу, ведь это любимые панкейки английской королевы Елизаветы II. Секретный ингредиент теста - дополнительные желтки, а полный рецепт блюда указан на официальном сайте королевской семьи.

Итак, чтобы приготовить блины, достойные королей понадобится:

Масло для "королевских блинов" нужно особенное - Beurre Noisette с карамельно-ореховым запахом. Оно сделает тесто ароматным, с неповторимым вкусом. Такое масло можно сделать и в домашних условиях. Для этого нужно в кастрюле на слабом огне растопить сливочное масло премиум-класса (85% жирности). Масло нужно топить, пока жир не отделится от сыворотки и молочные хлопья не станут немного потрескивать, приобретая карамельный цвет. Такое масло процедите и охладите, а затем его можно использовать для теста.

Тесто для блинов. Смешайте до однородной массы яйца, сахар с солью и просеянную муку. Затем по чуть-чуть добавляйте теплое молоко и ореховое масло. Все тщательно перемешайте.

Выпечка блинов. Выпекайте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Ранее мы уже публиковали секреты приготовления тонких и ажурных блинов.

Подача. Эти панкейки часто становятся центральным блюдом 5-часовой чайной церемонии королевы. А подавать их можно с различными начинками - с лимоном, джемом и даже зеленым луком.

Классической подачей считается первый вариант, когда испеченные блины посыпают сахаром, сворачивают в трубочки и подают к столу с дольками лимона.

Для использования сливочно-ягодной начинки нужно дать блинам немного остыть. А тем временем распределить на каждый блин сливки и выложить сверху слой джема (можно заменить вареньем). После этого сверните блин клином и подавайте с ягодами.

Третий вариант - с луком-пореем и сырным соусом. Для такой подачи в тесто можно добавить немного зелени (укропа, петрушки, шпината, зелени сельдерея). Сырный соус готовится по такому рецепту: разогрейте 275 мл молока. Отдельно разогрейте 40 г сливочного масла и обжарьте в нем 40 г муки, постепенно добавляя теплое молоко. Проварите все 3 минуты, постоянно помешивая. Отложите ¼ часть молочно-мучного соуса, а в большую часть добавьте 150 г карамелизированного лука-порея (белую часть стебля протомить на слабом огне в растительном масле до золотистого цвета), 100 г тертого сыра грюйер и 200 г ветчины (аккуратными ломтиками). Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу. По желанию можно добавить щепотку кайенского перца.

На блинах распределите получившийся соус. Скатайте блины трубочками, уложите в форму для запекания, смазанную маслом. Полейте оставшимся соусом и посыпьте сыром. Запекайте 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

🥞This #PancakeDay we are sharing a pancake recipe with an extra special twist. Take a look at the full recipe here: https://t.co/ONAx6FvqSk



Enjoy and we hope you have a peaceful #ShroveTuesday. pic.twitter.com/rIih8fqQLo — The Royal Family (@RoyalFamily) February 16, 2021

Также мы публиковали пошаговый рецепт вкусных блинов на воде, молоке, кефире и кипятке.