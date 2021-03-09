В среду, 10 марта, на большую часть регионов Украины будет влиять антициклон, поэтому значительных осадков не ожидается. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада. Осадки и потепление вернутся в страну в конце недели.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на свое странице в Facebook.

"Как уже хочется, чтобы скорее уж пришла эта гениальная Шевченковская пора, когда и соловей, и и тихонечко, и сады обильные, и ивы...Однако весна всегда имеет свои планы", - написала Диденко.

Согласно ее прогнозу, в среду в Украине не ожидается значительных осадков, а ветер будет умеренным. Температура ночью ожидается -5-10, а в северо-восточных и некоторых северных регионах страны - похолодает до -10-15 градусов.

Средняя температура днем будет колебаться между тремя градусами тепла и тремя градусами мороза, но на Закарпатье будет теплее - +6 градусов.

В Киеве в среду будет сухая и холодная погода, днем 0-2 градуса, ночью столбик термометра опуститься до -5-8.

"Потепление, вместе с осадками, придет в Украину в конце недели", - спрогнозировала синоптик.

Напомним, 7 марта из-за сильного ветра в Киеве приспустили главный государственный флаг Украины.

Также сообщалось, что 8 марта Киев внезапно накрыло снежной бурей.