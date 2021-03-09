Украина одобрила применение китайской вакцины коронавируса, которую разработала китайская компания Sinovac. В марте ожидают поставку первой партии препарата.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

По данным агентства, украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая является одним из партнеров Sinovac, заключила соглашение с Sinovac Biotech на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 млн доз по госзакупке.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что производители вакцины срывают сроки поставок препарата в Украину. Правительство ожидает подтвержденных поставок таких вакцин: американской Nonavax, индийской Covishield, китайской Sinovac, а также AstraZeneca и Pfizer по программе Covax.

Как рассказал министр, за каждый день просрочки поставки вакцины Украина получит компенсации от фармацевтической компании "Лекхим", которая выступает посредником при сделке.



"По контракту мы получим 1 миллион 913 тысяч доз вакцины Sinovac, из которых 700 тысяч должны были поставить в срок 30 календарных дней после регистрации вакцины в Китае. Там она была зарегистрирована 6-го февраля. Но срок поставки, по словам производителя, переносится уже на средину марта. Не исключаю, что и до средины марта мы можем ее не получить. Но за каждый день просрочки предусмотрены штрафные санкции. Компания "Лекхим" должна будет выплачивать нам компенсации", - заявил "Стране" Максим Степанов.

Также мы сообщали, что Зеленский выступил за ускорение вакцинации украинцев вместо ввода локдауна.