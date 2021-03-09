Столкновения с полицией под Шевченковским судом вспыхнули с новой силой, однако автозаку с Андреем Антоненко удалось прорваться мимо его группы поддержки.

Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews

Дорогу транспорту расчистили большие силы правоохранителей. Сторонники Антоненко жгли фаеры и выкрикивали оскорбления в адрес главы МВД Арсена Авакова.

В итоге попытка правоохранителей вывезти Антоненко оказалась успешной.

Следующее заседание состоится во вторник, 15 марта.

Ранее "Страна" писала, как под Шевченковским судом Киева активисты блокировали выезд, чтобы оттуда не выехал автозак с Андреем Антоненко - подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб летом 2016 года, его машина взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Позже "Страна" сообщала, что апелляционный суд Киева оставил Андрея "Риффмастера" Антоненко под стражей.

Также мы писали о том, что Аваков не видит нестыковок в деле по убийству Шеремета.