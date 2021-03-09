Служба безопасности Украины допросила главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в рамках расследования дела о государственной измене.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Медведчук во вторник допрошен в СБУ", - заявил собеседник агентства, добавив, что дело, в рамках которого проводилось следственное действие, касается государственной измены.

Источник не уточнил, о каком именно уголовном производстве идет речь. Но он подозревает, что, скорее всего, допрос проводился в рамках расследования дела о государственной измене, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Также на допрос вызывался Порошенко, но он не пришел.

"Трудно сказать какие юридические перспективы у этого дела, но информационная составляющая вполне очевидная - это будет информудар по Порошенко, которому будут вменять связи с Медведчуком и Путиным", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны"

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В санкционный список попали 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Президент Владимир Зеленский своим указом ввел эти санкции в действие. В свою очередь Медведчук заявил, что санкции были введены незаконно.

Ранее "Страна" разбиралась, почему власти решили ввести санкции против Медведчука.