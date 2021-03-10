Глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине прививки от коронавируса осуществляют 130 бригад.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

"К старту прививочной кампании не было готово достаточное количество мобильных бригад. В некоторых регионах на прошлой неделе работало 1-2 бригады. На этой неделе развернуто обучение дополнительных бригад. Сейчас имеются 130 бригад, до конца этой недели, по сообщению Минздрава, подготовят 200 бригад", - сообщил Радуцкий.

По его данным, расчетная "мощность" одной бригады составляет 80-100 прививок в сутки. Тариф НСЗУ за каждую первую прививку составляет 25 грн, за вторую - 65 грн (8 тыс. грн уплачивается на этапе формирования бригады).

"Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию. Из некоторых регионов поступает тревожная информация - медикам из бригад обещали премии, но люди так и не понимают, получат ли эти средства", - сообщил Радуцкий.

По его мнению, нужно финансово мотивировать непосредственно работников бригад, четко определить сумму, которую они получают за каждую прививку.

"Медики должны быть заинтересованы в том, чтобы прививки прошло как можно большее количество людей. Один из рецептов - зафиксировать соответствующую норму в коллективном договоре работников медицинского учреждения", - уверен Радуцкий.

Он также сообщил, что местной власти, отвечающей за вопросы маршрутизации, необходимо больше внимания уделять эффективности работы бригад, минимизации случаев утилизации вакцины.

Напомним, в Украине вакцинируют втрое меньше людей, чем хотел министр Степанов.

Также мы писали о том, что платная вакцинация в частных клиниках может начаться к концу лета 2021.