15 марта на календаре - Чистый понедельник. Так называли первый день Великого поста перед Пасхой, который продолжал Прощеное воскресенье. Рассказываем о приметах и традициях этого дня.

Что делали в Чистый понедельник

В народе принято было посвящать день ритуалам очищения, чтобы перейти от разгульной Масленицы к строгим дням поста, который продлится семь недель.

Обычно ходили в баню, полоскали рот (чтобы скоромное выполоскать), убирали в доме, мыли окна, выколачивали половики и подушки, застилали чистое постельное белье. До вечера ничего не ели, а угощения, оставшиеся от Масленицы скармливали птицам и животным.

Важным было очиститься и духовно. Для этого делали благие дела - помогали слабым и нуждающимся, просили прощения, кого обошли стороной в Прощеное воскресенье. Чистый понедельник считался хорошим днем, чтобы избавиться от дурных привычек.

В церкви начинали читать покаянные молитвы, чтобы прихожане могли проанализировать свой путь, настроиться на светлые мысли о ближнем и боге.

Хорошим знаком считалось, если в этот день шел снег. Потоптаться по свежей пороше считалось символом начала новой чистой и светлой жизни.

Особенности Великого поста перед Пасхой

В 2021 году пост начнется 15 марта и завершится 1 мая (Пасху отмечают 2 мая). Главная его цель - духовная подготовка к празднику воскрешения Христа. Ближайшие семь недель верующие проводят в смирении, покаянии и молитвах.

Важная часть поста - ограничения в пище. Нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и вообще продукты животного происхождения. Под строгим запретом алкоголь.

По понедельникам, средам и пятницам предписано сухоядение (термически необработанная еда - свежие и моченые фрукты и овощи). По вторникам и четвергам - горячая пища без масла. В субботу и воскресенье - горячая пища с маслом.

Также ранее мы публиковали расписание всех постов в 2021 году.