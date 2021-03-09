В Херсонской области третьи сутки правоохранители и волонтеры разыскивают пропавшую в поселке Счастливое семилетнюю девочку Машу Борисову. Она исчезла 7 марта - около 17:30 ее мама обнаружила, что дочери нет рядом с домом, где она играла играла до этого. Родственники несколько часов самостоятельно искали пропавшую малышку, после чего обратились в полицию.

Об этом пишет местное издание "Новый день".

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП, отработки территории поселка результатов не дала. Не помогло и привлечение служебных собак - они не смогли взять след ребенка. Сегодня правоохранители и волонтеры прочесывают соседние населенные пункты, проверяются лесополосы и заброшенные здания.

"Продолжаются поиски, задействованы волонтеры, которые приехали также из других областей, задействована Национальная гвардия, личный состав полиции области", - рассказали в полиции.

Фото: newday.kherson.ua

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