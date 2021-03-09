Лауреатами Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в этом году стали режиссер фильма о Донбассе "Атлантида" Валентин Васянович, писательница Оксана Луцишина и другие деятели культуры.

Полный список номинантов Комитет премии объявил во вторник, 9 марта.

В номинации "Журналистика и публицистика" победил Станислав Асеев за "В изоляции". Претендентами на победу в данной категории также были Елена Белозерская ("Дневник нелегального солдата") и Вахтанг Кипиани ("Дело Василия Стуса").

В номинации "Киноискусство" лауреатом назван режиссер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Одуденко за фильм "Атлантида". Также среди номинантов была Наталья Ворожбит со своим фильмом "Плохие дороги".

В категории "Визуальное искусство" победил Борис Михайлов за проект "Испытание смертью". Среди номинантов были Матвей Вайсберг, Василий Семенюк и Анатолий Федирко.

В номинации "Литература" премию за роман "Иван и Феба" получает Оксана Луцишина. Среди претендентов были - Владимир Рафеенко, Василий Махно и Елена Герасимьюк.

В номинации "Музыкальное искусство" побеждает агентство "Ухо" - Александра Андрусик, Евгений Шимальский и Екатерина Сула - создатели проекта "Архитектура голоса". В этой категории также на премию претендовал Александр Козаренко.

В номинации "Театральное искусство" победили режисер, автор та художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художница по костюмам Наталия Рудюк и композитор Александр Бегма за представление "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Претендовали на премию в этой номинации деятели Львовского академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой и Одесского национального академического театра оперы и балета.

Напомним,в "большой список" премии в этом году попал псевдоученый Валерий Бебик. Вместе с еще двумя людьми, Юрием Лященко и Анастасией Устюжаниной, его номинировали в категории "Публицистика, журналистика" с мультимедийным проектом "Украинский Херсонес: античная история Севастополя".

Также мы рассказывали о победителях прошлой Шевченковской премии.