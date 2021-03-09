Со среды, 10 марта, в Черновцах, которые находятся в "красной" зоне карантина, снова начнет работать крупнейший рынок. В горсовете объясняют это отсутствием разъяснений об ограничениях для рынков смешанного типа от областных властей.

Об этом пишет БукИнфо.

Речь идет о Калиновском рынке. Горсовет Черновцов просил областные власти разъяснить, распространяются ли ограничения красной зоны на рынки смешанного типа.

"Ответа не получили. Поэтому с завтрашнего дня вы имеете право работать", – сказал Кличук.

Кличук заявил об этом предпринимателям этого рынка, которые вышли 9 марта на пикет с требованием разрешить им работать.

Напомним, Киев и девять областей оказались в шаге от "красной" зоны карантина, где уже находятся четыре региона Украины.

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