Под Шевченковским судом Киева активисты блокируют выезд, чтобы оттуда не выехал автозак с Андреем Антоненко - подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Полиция пытается оттеснить протестующих с проезжей части.

"Полиция силой пытается оттолкнуть протестующих с проезжей части. Микроавтобус с Антоненко пока еще не покинул территорию суда, однако одному служебному автомобилю проехать все же удалось", - пишет телеграм-канал Pavlovsky News.

Во вторник, 9 марта, в Шевченковском суде должно было состояться очередное заседание по делу, но его перенесли.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб летом 2016 года, его машина взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Позже "Страна" сообщала, что апелляционный суд Киева оставил Андрея "Риффмастера" Антоненко под стражей.

Также мы писали о том, что Аваков не видит нестыковок в деле по убийству Шеремета.