Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему правительство не разглашает стоимость вакцины от коронавируса, хоть она и закупается за бюджетные средства.



По его словам, каждый производитель вакцины перед заключением контракта на поставку требует от стран подписать договор о неразглашении. По мнению Степанова, это связано с тем, что разным странам тот же производитель может продавать вакцину по разной цене.



"Я не имею права разглашать цену вакцины, которую мы приобрели. Это требование компании-поставщика. Если бы они нам дали разрешение — мы бы об этом сказали. Нам нечего скрывать. Просто дело в том, что производители продают свои вакцины разным странам по разным ценам. Это зависит от огромного количества факторов: сроки поставки, объемы. Процесс работы с международной компанией начинается с договором о конфиденциальности. Они требуют, чтобы мы даже не разглашали сам факт переговоров до момента заключения договора. Если мы скажем, нам выставят жесточайшие штрафные санкции", - заявил Максим Степанов "Стране".



По его мнению, в сложившихся условиях производители вакцин имеют право выставлять такие требования к правительствам стран.



"В мире не существует аптеки вакцин. Ты не можешь зайти и выбрать себе дешевле или дороже. Нет конкурентного рынка вакцин от коронавируса – есть конкуренция потребителей. Это беспрецедентная история, которой в мире еще никогда не было. Если мы будем требовать эту конкуренцию, то будем сидеть лет пять без вакцины – ждать, пока производители огласят публично цены и конкуренция между ними сформируется. Но нам уже сейчас нужно защитить как можно больше наших граждан. Нам предложили продать такое-то количество по такой-то цене. Мы, конечно, в переговорах всегда ставим вопрос о снижении ценового показателя, но этим занимается компания, которая непосредственно закупает вакцину", – добавил Максим Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Минфина Украины, на закупку индийской вакцины потратили почти 1,6 млрд грн. Однако стоимость одной дозы официально не оглашают. Впрочем, если отталкиваться от этой суммы и количества доз (500 тысяч), стоимость одной дозы выходит на уровне 135 грн. Однако Максим Степанов отказался комментировать, соответствует ли эта сумма действительности.

Также "Страна" писала о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало третьей волны пандемии коронавируса в Украине и не исключил нового локдауна.

Кроме того, "Страна" публиковала интервью с главой МОЗ Максимом Степановым после начала "подпольной" вакцинации в Украине.