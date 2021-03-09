Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который не исключает нового локдауна в стране заявил, что уже почти десять областей Украины находятся в "оранжевой зоне" карантина, также растет количество пациентов с тяжелым течением COVID-19.

Об этом глава правительства заявил во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 9 марта.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил о росте количества госпитализаций больных COVID-19. За прошлую неделю в медучреждения забрали почти 21 тысячу таких пациентов, в то время как позапрошлой неделе госпитализировали 17 600 человек с коронавирусом. В Украине такие больные занимают 29 573 койки в больницах, всего же выделено 70 157 коек (из них 60 тысяч обеспечены кислородом).

Растет и количество занятых мест в реанимационных отделениях - с полутора тысяч до двух тысяч. То есть увеличивается количество пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Напомним, согласно данным на 6 марта в "оранжевой зоне" карантина находятся: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области, а также Киев. Остальные регионы находятся в "желтой зоне".

Также сообщалось, что по мнению президента Владимира Зеленского решением в ситуации высокого роста больных COVID-19 является вакцинация, а не локдаун.





