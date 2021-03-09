Уже к концу лета в Украине может появиться опция платной вакцинации от коронавируса в частных клиниках.

Об этом "Стране" рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Однако не подтвердил информацию премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что прививка может стоить до 1200 грн.



"МОЗ очень заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее. Как только кто-то из производителей захочет привезти вакцину в коммерческие клиники, мы окажем максимальное содействие, с точки зрения разрешений и так далее. По моему ощущению, вряд ли это может быть раньше конца лета. Производители пока не имеют объёмов для продажи частным компаниям. Заказчики — пока только правительства стран. Сколько это может стоить в коммерческой клинике — понятия не имею. Ценообразование – не моя профессия", - заявил Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, какие побочные эффекты у индийской вакцины CoviShield, которую начала применять Украина.

Также "Страна" писала о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало третьей волны пандемии коронавируса в Украине и не исключил нового локдауна.

Кроме того, "Страна" публиковала интервью с главой МОЗ Максимом Степановым после начала "подпольной" вакцинации в Украине.