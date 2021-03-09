Япония не будет приглашать на летнюю Олимпиаду в Токио, которая состоится 23 июля - 8 августа 2021 года, болельщиков из других стран.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что в конце этого месяца правительство и японский организационный комитет Летних игр проведут удаленную встречу с Международным олимпийским комитетом и двумя другими организациями, чтобы принять официальное решение по вопросу о зарубежных болельщиках.

Правительство Японии пришло к выводу, что принять фанатов из-за границы невозможно, учитывая обеспокоенность японской общественности коронавирусом и тот факт, что во многих странах были обнаружены более заразные штаммы вируса.

Олимпиада в Токио изначально была запланирована на 24 июля - 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры были перенесены на год. При этом название Олимпиады "Токио-2020" сохранено.

Напомним, в январе в Японии задумались над проведением без зрителей перенесенной Олимпиады 2020.

Также мы писали о том, что спортивные объекты для проведения Олимпийских игр 2022 года в Пекине уже готовы.