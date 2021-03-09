Министр здравоохранения Австралии Грег Хант был госпитализирован с "подозрением на инфекцию" после вакцинации препаратом от коронавируса производства AstraZeneca. В канцелярии министра уверяют, что ухудшение состояния здоровья чиновника не связано с прививкой.

Об этом во вторник, 9 февраля, информирует телеканал ABC со ссылкой на канцелярию Ханта.

В заявлении говорится, что глава австралийского Минздрава проведет грядущую ночь в больнице под наблюдением врачей, ему назначен курс антибиотиков.

"Ожидается, что министр полностью выздоровеет. (...) Считается, что его состояние не связано с вакциной", - заявили в канцелярии.

Ранее мы писали о летальных случаях среди людей из разных стран мира, которые вакцинировались от коронавируса препаратом производства британской фармкомпании AstraZeneca. Например, в Южной Корее после прививки умерли восемь человек, а в Эстонии скончался вакцинировавшийся молодой спасатель.

Отметим, что в Украине 24 февраля стартовала кампания вакцинации от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield, созданного по лицензии все той же AstraZeneca. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что индийский и британский варианты вакцины полностью идентичны.