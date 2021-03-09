За время с начала вакцинации в Украине из 500 тысяч доз утилизировали до 30 доз препарата CoviShield, который остался неиспользованным. Об этом "Стране" сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.



"Очень маленькое количество доз пришлось утилизировать – буквально 20-30 доз. Это то количество, которые мы не использовали в первые несколько дней. Нужно понимать, что в одном флаконе 10 доз. Приехали в больницу, а там на вакцинацию записалось 58 человек. Открыли флакон – количество вакцинируемых должно быть кратно 10. Соответственно восемь доз использовали, а две дозы — осталось. Ими не вакцинировали никого, потому что кто-то не захотел", – объяснил Максим Степанов.



Он добавил, что 1-го марта МОЗ внесло изменения в план вакцинации, которые разрешили использовать оставшиеся дозы людям, которые находятся в следующих этапах вакцинации – в частности, медикам, которые работают не только в ковидных отделениях и больницах (они входят в первый этап вакцинации).



Также "остатки" вакцин использовали для публичной вакцинации медийных личностей.



В частности, как сообщил министр здравоохранения, этими остатками неиспользованных доз вакцинировали лидеров мнений в прямом эфире шоу "Право на владу". Таким образом правительство минимизирует количество доз на утилизацию и проводит информкампанию с агитацией в пользу вакцины.



"Мы разрешили использовать публично остатки вакцины нашим общественным деятелям. Но подчеркну, что это делается не в ущерб медикам – используются остатки, которые иначе бы пришлось утилизировать. Ими и вакцинировали в шоу "Право на владу". Это дозы из 17 больницы Киева, там был остаток — пять доз. После открытия флакона вакцина хранится шесть часов. При этом, перевозить мы ее не можем. Поэтому обратились к нашим медицинским работникам, чтобы флакон открыли уже при вакцинации. Публичная вакцинация — это наша кампания по популяризации вакцины. Из-за того, что некоторые политики пытаются на себя перебрать медицинскую экспертизу, делая все, чтобы люди не вакцинировались, мы вынуждены делать промоушн, чтобы повысить доверие населения к вакцине", – заявил Степанов.



Глава МОЗ также анонсировал новые публичные акции по вакцинации известных личностей, включая даже религиозных лидеров. По словам Степанова, в негласной "очереди" на публичную вакцинацию – десятки популярных людей. Однако конкретные имена называть отказался.



"Мы прописали, что избыточными дозами могут воспользоваться выдающийся спортсмены, деятели культуры, религиозные лидеры", – отметил Степанов.



На уточняющий вопрос "Страны" о том, будет ли вакцинироваться Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, Максим Степанов ответил: "Все увидите в ближайшее время".



Он добавил, что утилизация неиспользованных остатков доз вакцины – огромная проблема для всего мира. Но утилизации можно избежать при оспользовании определенных вакцин.



"Например, вакцина Sinovac поставляется сразу в шприцах. Один шприц – одна доза. Там невозможна утилизация. Мы сейчас используем остаточные дозы, чтобы не было утилизации вообще. И нам удается. Некоторые говорят, а зачем открывать флакон из десяти доз, чтобы провакцинировать двоих людей? Чтобы спасти жизнь двоим людям. Это того стоит. Сначала, если останется доза — предлагают другим медицинским работникам. А если нет — тогда мы предлагаем вакцинироваться публичным личностям", - сообщил Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, какие побочные эффекты у индийской вакцины CoviShield, которую начала применять Украина.

Также "Страна" писала о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало третьей волны пандемии коронавируса в Украине и не исключил нового локдауна.

Кроме того, "Страна" публиковала интервью с главой МОЗ Максимом Степановым после начала "подпольной" вакцинации в Украине.