Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине нужно увеличить темпы вакцинации, так именно она является главным противодействием коронавирусу, а не введение локдауна.

Об этом глава государства заявил в ходе селекторного совещания, где обсуждался вопрос вакцинации против Covid-19 в Украине и ситуация с противодействием распространению коронавируса.

Зеленский заявил, что в Украине нужно увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, помимо Минздрава, и более тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

"Наиболее правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большего прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.

Напомним, с начала вакцинации в стране дозу лекарства получили 15 758 человек. За минувшие сутки в Украине от коронавируса были привиты 3 277 человек.

Также мы рассказывали, 60% медиков отказались вакцинироваться от коронавируса.

А ранее писали, какие побочные эффекты у индийской вакцины CoviShield, которую начала применять Украина.