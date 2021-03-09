Александр Бородай собрался участвовать а выборах в Госдуму. Фото: Flickr

Первый "премьер-министр ДНР", глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай собрался баллотироваться в депутаты российской Госдумы.

Об этом сообщает Telegram-канал издания НСН.

По его словам, он еще год назад принял решение решение участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021-го было принято год назад.

"Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ",- сказал Бородай и высказал мнение, что  добровольцы должны идти во власть разных уровней: от районной до федеральной.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на 19 сентября.

Бородай собрался баллотироваться в Госдуму РФ

Ранее "Страна" писала о том, что Анатолий Вассерман готовится пойти в Госдуму России, если хватит здоровья и подписей.

Также мы сообщали, что в Госдуме заявили, что Россия будет защищать неподконтрольный Донбасс от ВСУ.

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