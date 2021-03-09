Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения Украины, в комментарии "Стране" подтвердил информацию о том, что в Украине можно констатировать начало третьей волны пандемии коронавируса.



Степанов также назвал условие, при котором в стране возможен полный локдаун.



"Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определённых областях, где мы и вводим "красную" зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней — критерий превышен. В случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматом переводится в "красную зону" в течении 48 часов и находится там до стабилизации ситуации. Если мы говорим о всей стране — если более 13 областей перейдут в "красную" зону и все критерии будут расти по всей стране – придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжёлый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится", – сообщил "Стране" Максим Степанов.



Министр здравоохранения также объяснил, почему всплеск заболеваемости наблюдается на Западе Украины.



"Британский штамм был привезён из заграницы, а мы понимаем, что на Западной Украине большое количество трудовых эмигрантов. Мы ввели одновременно в "красную" зону Ивано-Франсковск и Черновцы. У нас год назад все начиналось тоже с этих областей, так как там более высокая мобильность населения, больше несанкционированных контактов. И как бы здешние курорты не убеждали, что будут выполнять все требования — все мы видели фотографии с толпами у подъемников", – заметил Максим Степанов.



Он также уточнил, что на сегодняшний день Буковель не может работать как горнолыжный курорт.



"Там могут работать гостиницы с жесткими ограничениями, но подъемники — не могут работать. Насколько мне известно, они продолжают работать. Правоохранительные органы и местная власть должны за этим следить. Я — женский сторонник того, что правила должны быть едины для всех. Но я как министр здравоохранения не имею полномочий наказывать Буковель за работу", – отметил глава МОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, какие побочные эффекты у индийской вакцины CoviShield, которую начала применять Украина.

Также "Страна" писала о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало третьей волны пандемии коронавируса в Украине и не исключил нового локдауна.

Кроме того, "Страна" публиковала интервью с главой МОЗ Максимом Степановым после начала "подпольной" вакцинации в Украине.