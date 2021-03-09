Глава Минздрава Максим Степанов рассказал "Стране" о ходе вакцинации в Украине.

По его словам, 60% медиков отказываются прививаться от Covid-19. А вину за отсутствие вакцин министр возложил на поставщиков, который срывают сроки.

Собрали все высказывания Степанова о том, как продвигается компания по вакцинации и смогут ли украинцы путешествовать без прививок в будущем.

Производители вакцин срывают поставки

Министр здравоохранения также заявил, что производители вакцины срывают сроки поставок препарата в Украину. По его словам, правительство Украины ожидает подтвержденных поставок таких вакцин: американской Novavax, индийской Covishield, китайской Sinovac, а также AstraZeneca и Pfizer по программе Covax.

Украина заключила контракты на поставку 15 миллионов доз вакцин, из которых получение 12 миллионов доз уже подтверждено. Это вакцины Covishield (2 млн доз, из которых 500 тысяч Украина уже получила в феврале) и Novavax (10 млн доз).



"Всего у Украины заключены контракты на по поставку 15 миллионов доз вакцин, из которых 12 - подтверждено. Так, мы имеем заключенный договор с Serum Institute на поставку 12 миллионов доз вакцин, из которых 2 миллиона - Covishield, 10 миллионов - Novavax. Плюс мы ждем подтверждения и разрешения от AstraZeneca на поставку в Украину еще трех миллионов доз вакцины Covishield", - заявил "Стране" Максим Степанов.



По контракту, два миллиона доз Covishield Украина должна получить к концу первого квартала 2021 года. Однако министр здравоохранения полагает, что к условленной дате с поставкой могут не успеть.



"500 тысяч доз Covishield мы уже получили, остальное (1,5 млн доз) мы должны получить до конца марта. По контракту. Но если вы посмотрите, что происходит в мире, то 90% обязательств по срокам переносится, так как у производителей катастрофически не хватает мощностей. Есть проблемы по срокам поставок не только в Украине, но и в ЕС, Канаде, Америке. Это происходит во всех без исключения странах. Например, сейчас Италия блокирует вывоз AstraZeneca в Австралию, в связи с тем, что производитель не выполнил свои обязательства в полном объеме", – рассказывает Степанов.



Задерживается поставка и китайской вакцины Sinovac, которую Украина закупила еще в декабре прошлого года и должна была получить в начале марта.



Но, как заявляет министр, за каждый день просрочки поставки вакцины Украина получит компенсации от фармацевтической компании "Лекхим", которая выступает посредником при сделке.



"По контракту мы получим 1 миллион 913 тысяч доз вакцины Sinovac, из которых 700 тысяч должны были поставить в срок 30 календарных дней после регистрации вакцины в Китае. Там она была зарегистрирована 6-го февраля. Но срок поставки, по словам производителя, переносится уже на средину марта. Не исключаю, что и до средины марта мы можем ее не получить. Но за каждый день просрочки предусмотрены штрафные санкции. Компания "Лекхим" должна будет выплачивать нам компенсации", - уточнил Максим Степанов.



Еще один источник поступления вакцин - программа COVAX, по которой Украина должна получить препараты Pfizer и AstraZeneca. Поставка этих вакцин тоже задерживается на неопределенный срок.



"У нас должно было быть 117 тысяч доз Pfizer и 3,8 миллионов доз AstraZeneca до конца второго квартала. При этом начало поставки было запланировано на середину февраля. Как видим, уже март, у нас нет четкого понимания, когда мы получим эти вакцины. Пока мы получаем только общие сигналы от производителей, что в ближайшее время мы должны получить вакцину. Но конкретных дат нет", – добавил Максим Степанов.

В Украине уже есть новый штамм ковида

В нашей стране зафиксированы два случая заболевания британским штаммом коронавируса, который считается самой заразной разновидностью Covid-19. Оба человека с подтвержденным диагнозом находятся в Ивано-Франковской области.



"Мы зафиксировали в Украине два случая британского штамма, оба в Ивано-Франковской области. Эти случаи обнаружились и были подтверждены в Украине буквально пару дней назад. Мы постоянно отправляем в лабораторию образцы, чтобы разложить вирус на ДНК – так и выявили мутации вируса. У нас в стране этим занимаются в Институте микробиологии, а также в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского. Помимо этого, мы отправляем образцы за границу в клинику "Charité". Сейчас отправили еще и в Лондон", - рассказал "Стране" Степанов.



Он уточнил, что люди, у которых диагностировали британский штамм коронавируса, привезли в Украину вирус из-за границы. Степанов связывает это с тем, что в западных областях страны развита трудовая миграция.



Сейчас оба больных госпитализированы.



Степанов также рассказал, какую клиническую картину имеет британский штамм коронавируса.



"Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС. У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть, поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдается раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло", - отметил глава МОЗ.

Детальнее о новом штамме - в материале "Страны".

Будут ли вводить жесткий локдаун?

Самый тяжелый период по заболеваемости придется на март и апрель. Если за это время в красную зону перейдет 13 и более областей - Минздрав будет призывать к локдауну по всей стране.

"Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определённых областях, где мы и вводим "красную" зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней — критерий превышен.

В случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматом переводится в "красную зону" в течении 48 часов и находится там до стабилизации ситуации. Если мы говорим о всей стране — если более 13 областей перейдут в "красную" зону и все критерии будут расти по всей стране – придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжёлый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится", – сообщил "Стране" Максим Степанов.

Отказников - 60%

Украинцев начали прививать китайской вакциной CoviShield, которую уже прозвали "прививкой божьей милости" 24 февраля. Инъекцию вначале должны были получить медицинские работники, а затем военные в ООС.

По состоянию на 9 марта вакцинировались 19 118 украинцев (все получили первую дозу вакцины). То есть динамика - порядка трех тысяч в сутки. При этом наблюдается достаточно высокий уровень "отказников". Это те, кто переболел коронавирусом, и имеют антитела.

По словам Степанова, около 60% медиков отказываются от прививок. "Мы увидим общий уровень отказов от прививок позже, так как только началась кампания по вакцинации. Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались", – сообщил глава Минздрава.



Но причина отказа - это не качество вакцины, намекнул министр.



"Практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели, и с того момента не прошло еще шесть месяцев. Они изъявляют желание вакцинироваться, но позже, когда у них уже не будет антител. Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины", – рассказал министр.

Степанов также дал ответ на вопрос, безопасна ли вакцина "Ковишилд". Из его слов следует, что если после нее даже заболеть, то болезнь пройдет намного легче.

"Все вакцины в мире, которые зарегистрированы для экстренного использования - полностью безопасны, все они прошли первую и вторую стадию исследований. Третья стадия - вопрос эффективности вакцины. Эффективность, например, 75% - это значит, что 75 человек из ста вирус не поразит и они не заболеют. Остается 25% людей - они могут заболеть, но они перенесут коронавирус либо без симптомов, либо в легкой форме. Но их точно не нужно будет госпитализировать. Мы хотим снизить смертность с помощью вакцинации и избежать тяжелых постковидных последствий. Самые тяжелые осложнения коронавируса - поражение ЦНС, сердечно-сосудистые заболевания, панические атаки, психические расстройства. Вакцина способна уберечь от этого", - сообщил Максим Степанов.

Кому достаются неиспользованные вакцины

С начала вакцинации в Украине из 500 тысяч доз утилизировали до 30 доз препарата CoviShield. Такая малая часть пошла в утиль только благодаря тому, что остатками неиспользованных инъекций согласились воспользоваться общественные деятели и отечественные звезды.



"Очень маленькое количество доз пришлось утилизировать – буквально 20-30 доз. Это то количество, которые мы не использовали в первые несколько дней. Нужно понимать, что в одном флаконе 10 доз. Приехали в больницу, а там на вакцинацию записалось 58 человек. Открыли флакон – количество вакцинируемых должно быть кратно 10. Соответственно восемь доз использовали, а две дозы — осталось. Ими не вакцинировали никого, потому что кто-то не захотел", – объяснил Максим Степанов.



Он добавил, что 1-го марта МОЗ внесло изменения в план вакцинации, которые разрешили использовать оставшиеся дозы людям, которые находятся в следующих этапах вакцинации – в частности, медикам, которые работают не только в ковидных отделениях и больницах (они входят в первый этап вакцинации).



Также "остатки" вакцин использовали для публичной вакцинации медийных личностей.



В частности, как сообщил министр здравоохранения, этими остатками неиспользованных доз вакцинировали лидеров мнений в прямом эфире шоу "Право на владу". Таким образом правительство минимизирует количество доз на утилизацию и проводит информкампанию с агитацией в пользу вакцины.



"Мы разрешили использовать публично остатки вакцины нашим общественным деятелям. Но подчеркну, что это делается не в ущерб медикам – используются остатки, которые иначе бы пришлось утилизировать. Ими и вакцинировали в шоу "Право на владу". Это дозы из 17 больницы Киева, там был остаток — пять доз. После открытия флакона вакцина хранится шесть часов. При этом, перевозить мы ее не можем. Поэтому обратились к нашим медицинским работникам, чтобы флакон открыли уже при вакцинации. Публичная вакцинация — это наша кампания по популяризации вакцины. Из-за того, что некоторые политики пытаются на себя перебрать медицинскую экспертизу, делая все, чтобы люди не вакцинировались, мы вынуждены делать промоушн, чтобы повысить доверие населения к вакцине", – заявил Степанов.



Глава МОЗ также анонсировал новые публичные акции по вакцинации известных личностей, включая даже религиозных лидеров. По словам Степанова, в негласной "очереди" на публичную вакцинацию – десятки популярных людей. Однако конкретные имена называть отказался.



"Мы прописали, что избыточными дозами могут воспользоваться выдающиеся спортсмены, деятели культуры, религиозные лидеры", – отметил Степанов.



На уточняющий вопрос "Страны" о том, будет ли вакцинироваться Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, Максим Степанов ответил: "Все увидите в ближайшее время".



Он добавил, что утилизация неиспользованных остатков доз вакцины – огромная проблема для всего мира. Но утилизации можно избежать при использовании определенных вакцин.



"Например, вакцина Sinovac поставляется сразу в шприцах. Один шприц – одна доза. Там невозможна утилизация. Мы сейчас используем остаточные дозы, чтобы не было утилизации вообще. И нам удается. Некоторые говорят, а зачем открывать флакон из десяти доз, чтобы провакцинировать двоих людей? Чтобы спасти жизнь двоим людям. Это того стоит. Сначала, если останется доза - предлагают другим медицинским работникам. А если нет - тогда мы предлагаем вакцинироваться публичным личностям", - сообщил Степанов.

Почему стоимость вакцины держат в тайне?

Правительство не разглашает стоимость вакцины от коронавируса, хоть она и закупается за бюджетные средства потому, что каждый производитель вакцины перед заключением контракта на поставку требует от стран подписать договор о неразглашении данной информации.

По мнению Степанова, это связано с тем, что разным странам тот же производитель может продавать вакцину по разной цене.



"Я не имею права разглашать цену вакцины, которую мы приобрели. Это требование компании-поставщика. Если бы они нам дали разрешение - мы бы об этом сказали. Нам нечего скрывать. Просто дело в том, что производители продают свои вакцины разным странам по разным ценам. Это зависит от огромного количества факторов: сроки поставки, объемы. Процесс работы с международной компанией начинается с договором о конфиденциальности. Они требуют, чтобы мы даже не разглашали сам факт переговоров до момента заключения договора. Если мы скажем, нам выставят жесточайшие штрафные санкции", - заявил Максим Степанов "Стране".



По его мнению, в сложившихся условиях производители вакцин имеют право выставлять такие требования к правительствам стран.



"В мире не существует аптеки вакцин. Ты не можешь зайти и выбрать себе дешевле или дороже. Нет конкурентного рынка вакцин от коронавируса – есть конкуренция потребителей. Это беспрецедентная история, которой в мире еще никогда не было. Если мы будем требовать эту конкуренцию, то будем сидеть лет пять без вакцины – ждать, пока производители огласят публично цены и конкуренция между ними сформируется. Но нам уже сейчас нужно защитить как можно больше наших граждан. Нам предложили продать такое-то количество по такой-то цене. Мы, конечно, в переговорах всегда ставим вопрос о снижении ценового показателя, но этим занимается компания, которая непосредственно закупает вакцину", – добавил он.

Когда начнется платная вакцинация

Опция платной вакцинации от коронавируса в частных клиниках может появиться в Украине уже к концу лета. Сколько будет стоить прививка Степанов не знает, однако по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, стоимость одной дозы вакцины может достигать 1200 грн.



"МОЗ очень заинтересован, чтобы частная вакцинация началась как можно быстрее. Как только кто-то из производителей захочет привезти вакцину в коммерческие клиники, мы окажем максимальное содействие, с точки зрения разрешений и так далее. По моему ощущению, вряд ли это может быть раньше конца лета. Производители пока не имеют объёмов для продажи частным компаниям. Заказчики — пока только правительства стран. Сколько это может стоить в коммерческой клинике — понятия не имею. Ценообразование – не моя профессия", - заявил Степанов.

В Украине не будут вводить паспорта вакцинации

Несмотря на то, что Европа планирует вводить сертификаты вакцинации от коронавируса, в украинском Минздраве считают, что для зарубежных поездок паспорта вакцинации не потребуются.

По словам Степанова, паспорта вакцинации в Украине не планируют вводить, по крайней мере до того момента, пока не обеспечен широкий доступ населения к вакцине. Основное опасение правительства касается того, чтобы паспорт вакцинации не дискриминировал тех людей, у которых есть противопоказания к вакцине от коронавируса.



"Мы отслеживаем все, что происходит в мире, но пока осторожно относимся к планам отдельных стран ЕС ввести т.н. "паспорта вакцинации". Основное опасение – чтобы не было социальной сегрегации. У нас есть люди, которые не могут вообще вакцинироваться по состоянию здоровья, так как у них аллергические реакции. Мы будем жестко отстаивать их интересы, чтобы не было ущемления прав человека", - отметил Максим Степанов.



Он уточнил, что пока ни одна страна не выставила в качестве требования для въезда на свою территорию наличие паспорта вакцинации.



"У нас нет финализированной информации о том, что в страны ЕС, к примеру, без паспорта вакцинации не пустят. Сейчас это дискутируется", - добавил министр.



Однако он отметил, что в правительстве Украины сейчас рассматривают альтернативные варианты действий для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет вакцинироваться, но хочет путешествовать.



"Например, человек, который вакцинировался, показывает справку о вакцинации и проходит пограничный контроль, а те, у кого нет справки - будут проходить ПЦР-тест с какой-то периодичностью или самоизоляцию в стране пребывания. Сейчас это пока на стадии обсуждения. Финально об этом нужно говорить, когда будет широкий доступ к вакцине. В Израиле вводят подобие паспорта вакцинации, так как у них большинство населения уже провакцинировалось. В Израиле такой паспорт дает привилегии, доступ к ряду услуг, которые не доступны тем, кто не вакцинировался. Такие привилегии также есть у тех, кто не вакцинировался, но переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад (пока сохраняется иммунитет). А если израильтянин и не болел, и не вакцинировался - должен сдавать тест на коронавирус каждые три дня", - сообщил Максим Степанов.