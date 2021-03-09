Житель Киевской области Вячеслав Химикус, который проходит потерпевшим по делу обвиняемого в нанесении тяжелых телесных повреждений бывшего нардепа Сергея Пашинского, получил компенсацию и отказался от своих исковых требований.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.

"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", - написала Паринова в Facebook.

При этом адвокат не назвала сумму компенсации, заплаченной Химикусу. По данным портала "Ґрати", который ссылается на слова самого пострадавшего, он получил меньше 1,5 млн гривен, которые требовал в иске. Кто и как передал деньги Химикус не объяснил, сказав только, что лично с Пашинским не встречался.

Тем не менее, дело бывшего депутата продолжат слушать в Васильковском городском райсуде Киевской области. Сегодня там допросили свидетелей, в том числе супругу потерпевшего Химикуса Ольгу и жену Пашинского. Во время их выступления суд удалил прессу из зала по просьбе адвоката Пашинского Андрея Федура. Он заявил о необходимости не разглашать показания свидетелей - суд с ним согласился.

Напомним, по версии стороны обвинения, 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между Сергеем Пашинским и гражданином Химикусом. Во время конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека. После этого дело направили в суд.