Китай первым в мире ввел цифровой "паспорт вакцинации" для путешественников. В онлайн-сертификате, доступном с понедельника, 8 марта, в китайском сервисе WeChat, содержится информация о вакцинации пользователей и результатах их тестов на коронавирус.

Об этом сообщает Heute.

Другие страны также могут использовать QR-код для считывания данных пользователей при въезде в страну. В Китае заявили, что такая мера должна помочь "восстановлению мировой экономики", а также "облегчить трансграничные поездки".

Этот документ, который также доступен в бумажной форме, распространяется только на китайцев. Кроме того, сейчас он не является обязательным.

Отметим, что введение единого паспорта для вакцинированных людей также обсуждается в ЕС. Еврокомиссия в марте расскажет первые детали проекта по внедрению таких документов.

Также мы писали о том, что в Украине пока не планируют вводить паспорт вакцинации.