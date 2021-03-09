Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал "Стране", что в Украине уже зафиксированы два случая заболевания британским штаммом коронавируса. Оба человека с подтвержденным диагнозом находятся в Ивано-Франковской области.



"Мы зафиксировали в Украине два случая британского штамма, оба в Ивано-Франковской области. Эти случаи обнаружились и были подтверждены в Украине буквально пару дней назад. Мы постоянно отправляем в лабораторию образцы, чтобы разложить вирус на ДНК – так и выявили мутации вируса. У нас в стране этим занимаются в Институте микробиологии, а также в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского. Помимо этого, мы отправляем образцы за границу в клинику "Charité". Сейчас отправили еще и в Лондон", - рассказал "Стране" Степанов.



Он уточнил, что люди, у которых диагностировали британский штамм коронавируса, привезли в Украину вирус из-за границы. Степанов связывает это с тем, что в западных областях страны развита трудовая миграция.



Сейчас оба больных госпитализированы.



Степанов также рассказал, какую клиническую картину имеет британский штамм коронавируса.



"Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС. У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть, поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдается раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло", - отметил глава МОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, какие побочные эффекты у индийской вакцины CoviShield, которую начала применять Украина.

Также "Страна" писала о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало третьей волны пандемии коронавируса в Украине и не исключил нового локдауна.

Кроме того, "Страна" публиковала интервью с главой МОЗ Максимом Степановым после начала "подпольной" вакцинации в Украине.