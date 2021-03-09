За десять лет уровень рождаемости в Украине сократился на 40%, в результате чего численность населения нашей страны упала более, чем на два миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.

С 497 тысяч новорожденных детей в 2010 году их число уменьшилось до 293 тысяч в 2020-м.

В среднем за последние три года ежемесячно рождалось около 26 тысяч младенцев. Лучшим месяцем по рождаемости за этот период был июль 2018 года. Тогда родился 31 461 ребенок.

При этом в прошлом году была зафиксирована самая низкая рождаемость за последние десять лет - она составила 293 457 человек, в то время как умерли 616 835 жителей нашей страны.

В то же время население Украины за десять лет сократилось на 2 257 309 человек.

Ранее мы приводили прогноз, по которому через 80 лет население Украины уменьшится в 2,5 раза.

Также сообщали, что в 2020 году в Украине умерло на 10 тысяч людей меньше, чем год назад, когда не было коронавируса.