Около 60% медиков отказывают от прививок на первом этапе государственной кампании вакцинации от коронавируса.



Об этом заявил "Стране" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



"Мы увидим общий уровень отказов от прививок позже, так как только началась кампания по вакцинации. Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались", – сообщил "Стране" Максим Степанов.



Среди отказавшихся от прививки, по его словам, большой процент тех, кто недавно переболел коронавирусом – поэтому у них еще есть антитела.



"Практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели, и с того момента не прошло еще шесть месяцев. Они изъявляют желание вакцинироваться, но позже, когда у них уже не будет антител. Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины", – рассказал министр.



Впрочем, он утверждает, что все вакцины от коронавируса, доступные на рынке, безопасны.



"Все вакцины в мире, которые зарегистрированы для экстренного использования — полностью безопасны, все они прошли первую и вторую стадию исследований. Третья стадия — вопрос эффективности вакцины. Эффективность, например, 75% — это значит, что 75 человек из ста вирус не поразит и они не заболеют. Остается 25% людей — они могут заболеть, но они перенесут коронавирус либо без симптомов, либо в легкой форме. Но их точно не нужно будет госпитализировать. Мы хотим снизить смертность с помощью вакцинации и избежать тяжелых постковидных последствий. Самые тяжелые осложнения коронавируса — поражение ЦНС, сердечно-сосудистые заболевания, панические атаки, психические расстройства. Вакцина способна уберечь от этого", - сообщил "Стране" Максим Степанов.

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