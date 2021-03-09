9 марта президент Владимир Зеленский в завуалированной форме ответил на критику бывшего президента Петра Порошенко, которую тот допустил уже более чем неделю назад.

Это произошло в ходе форума "Украина 30", который транслировался в прямом эфире. Рассказывая об информационных атаках, президент отметил, что "большие патриоты" иногда называют вакцину "словом, которое характеризует суть именно их поступков"

"Информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри. Когда большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять, или когда называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков", - сказал он.

Как писала "Страна", лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время заседания в парламенте Согласительного совета 1 марта раскритиковал вакцину, которой прививают граждан Украины. Он назвал препарат "г@вном".

Видео с речью экс-президента, подписанное с использованием смайлика фекалий, опубликовано на его официальном Ютуб-канале.

"Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что г@вно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", – сказал 1 марта Порошенко.

Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса.

Тем временем, Израиль не хочет признавать украинские прививки вакциной "Ковишилд",

а министр здравоохранения Максим Степанов оказался недоволен темпами вакцинации, ведь сейчас в Украине вакцинируют втрое меньше людей, чем ему хотелось бы