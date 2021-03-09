В Украине не планируют вводить паспорта вакцинации, по крайней мере до того момента, пока не обеспечен широкий доступ населения к вакцине.

Об этом "Стране" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, основное опасение правительства касается того, чтобы паспорт вакцинации не дискриминировал тех людей, у которых есть противопоказания к вакцине от коронавируса.



"Мы отслеживаем все, что происходит в мире, но пока осторожно относимся к планам отдельных стран ЕС ввести т.н. "паспорта вакцинации". Основное опасение – чтобы не было социальной сегрегации. У нас есть люди, которые не могут вообще вакцинироваться по состоянию здоровья, так как у них аллергические реакции. Мы будем жестко отстаивать их интересы, чтобы не было ущемления прав человека", - отметил Максим Степанов.



Он уточнил, что пока ни одна страна не выставила в качестве требования для въезда на свою территорию наличие паспорта вакцинации.



"У нас нет финализированной информации о том, что в страны ЕС, к примеру, без паспорта вакцинации не пустят. Сейчас это дискутируется", - добавил министр.



Однако он отметил, что в правительстве Украины сейчас рассматривают альтернативные варианты действий для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет вакцинироваться, но хочет путешествовать.



"Например, человек, который вакцинировался, показывает справку о вакцинации и проходит пограничный контроль, а те, у кого нет справки — будут проходить ПЦР-тест с какой-то периодичностью или самоизоляцию в стране пребывания. Сейчас это пока на стадии обсуждения. Финально об этом нужно говорить, когда будет широкий доступ к вакцине. В Израиле вводят подобие паспорта вакцинации, так как у них большинство населения уже провакцинировалось. В Израиле такой паспорт дает привилегии, доступ к ряду услуг, которые не доступны тем, кто не вакцинировался. Такие привилегии также есть у тех, кто не вакцинировался, но переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад (пока сохраняется иммунитет). А если израильтянин и не болел, и не вакцинировался — должен сдавать тест на коронавирус каждые три дня", - сообщил Максим Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, какие побочные эффекты у индийской вакцины CoviShield, которую начала применять Украина.

Также "Страна" писала о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало третьей волны пандемии коронавируса в Украине и не исключил нового локдауна.

Кроме того, "Страна" публиковала интервью с главой МОЗ Максимом Степановым после начала "подпольной" вакцинации в Украине.