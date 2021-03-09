По случаю 207-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в Министерстве иностранных дел сообщили о мировом рекорде по количеству установленных памятников легендарному украинскому поэту и художнику.

Об этом сообщает пресс-служба МИД на своей странице в Facebook.

"В день рождения великого Кобзаря у нас особый подарок - Министерство иностранных дел Украины получило мировой рекорд по количеству установленных ему памятников", - рассказали в ведомстве.

Всего в МИД насчитали 99 памятников Шевченко в 44 странах мира. Кроме того, еще 1 068 памятников установлены на территории нашей страны.

В ведомстве рассказали, что информацию о количестве памятников дипломаты тщательно собирали в течение года, а проверяли ее украинские посольства и государственные областные администрации.

"Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина - там, где мы живем, разговариваем на нашем языке, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, ежегодно 9 марта Украина чтит память выдающегося поэта, писателя, художника, философа и общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко. Подобнее об этом и о других праздниках сегодня можно почитать в нашем материале.

Также мы рассказывали, что пишут в соцсетях о дне рождения Шевченко. Его творчество каждый трактует так, как считает нужным. Например, сегодня в соцсетях лидеры мнений использовали цитаты из наследия поэта в поддержку собственных, при этом совершенно различных, политических взглядов.