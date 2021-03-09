Законопроект "О медиа", которые резко усиливает давление властей на СМИ, может быть как минимум в первом чтении принят Верховной Радой до конца весны.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев (фракция "Слуга народа") на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" во вторник, 9 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что мы сможем это сделать до конца весны как минимум в первом чтении", - сказал Потураев.

По его словам, он не видит ни одну из "проукраинских фракций" в парламенте, которые бы не поддержали принятие данного законопроекта.

Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил рекомендовать парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против.

9 июля Офис Совета Европы в Украине потребовал гармонизировать законопроект №2693-д "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

В свою очередь Национальный союз журналистов Украины выступил против принятия данного проекта закона. Ранее мы писали о том, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке этого документа со стороны европейских коллег.

Как писала "Страна", осенью посольство США заявило о необходимости принять репрессивный закон о медиа.

Мы также приводили мнение о том, зачем лагерю "соросят" нужен этот скандальный закон.