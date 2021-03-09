Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что производители вакцины срывают сроки поставок препарата в Украину.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".



По словам министра, правительство Украины ожидает подтвержденных поставок таких вакцин: американской Nonavax, индийской Covishield, китайской Sinovac, а также AstraZeneca и Pfizer по программе Covax.



Степанов заявил, что Украина заключила контракты на поставку 15 миллионов доз вакцин, из которых получение 12 миллионов доз уже подтверждено. Это вакцины Covishield (2 млн доз, из которых 500 тысяч Украина уже получила в феврале) и Novavax (10 млн доз).



"Всего у Украины заключены контракты на по поставку 15 миллионов доз вакцин, из которых 12 — подтверждено. Так, мы имеем заключенный договор с Serum Institute на поставку 12 миллионов доз вакцин, из которых 2 миллиона — Covishield, 10 миллионов — Novavax. Плюс мы ждем подтверждения и разрешения от AstraZeneca на поставку в Украину еще трех миллионов доз вакцины Covishield", – заявил "Стране" Максим Степанов.



По контракту, два миллиона доз Covishield Украина должна получить к концу первого квартала 2021 года. Однако министр здравоохранения полагает, что к условленной дате с поставкой могут не успеть.



"500 тысяч доз Covishield мы уже получили, остальное (1,5 млн доз) мы должны получить до конца марта. По контракту. Но если вы посмотрите, что происходит в мире, то 90% обязательств по срокам переносится, так как у производителей катастрофически не хватает мощностей. Есть проблемы по срокам поставок не только в Украине, но и в ЕС, Канаде, Америке. Это происходит во всех без исключения странах. Например, сейчас Италия блокирует вывоз AstraZeneca в Австралию, в связи с тем, что производитель не выполнил свои обязательства в полном объеме", – рассказывает Степанов.



Задерживается поставка и китайской вакцины Sinovac, которую Украина закупила еще в декабре прошлого года и должна была получить в начале марта.



Но, как заявляет министр, за каждый день просрочки поставки вакцины Украина получит компенсации от фармацевтической компании "Лекхим", которая выступает посредником при сделке.



"По контракту мы получим 1 миллион 913 тысяч доз вакцины Sinovac, из которых 700 тысяч должны были поставить в срок 30 календарных дней после регистрации вакцины в Китае. Там она была зарегистрирована 6-го февраля. Но срок поставки, по словам производителя, переносится уже на средину марта. Не исключаю, что и до средины марта мы можем ее не получить. Но за каждый день просрочки предусмотрены штрафные санкции. Компания "Лекхим" должна будет выплачивать нам компенсации", - уточнил Максим Степанов.



Еще один источник поступления вакцин — программа COVAX, по которой Украина должна получить препараты Pfizer и AstraZeneca. Поставка этих вакцин тоже задерживается на неопределенный срок.



"У нас должно было быть 117 тысяч доз Pfizer и 3,8 миллионов доз AstraZeneca до конца второго квартала. При этом начало поставки было запланировано на середину февраля. Как видим, уже март, у нас нет четкого понимания, когда мы получим эти вакцины. Пока мы получаем только общие сигналы от производителей, что в ближайшее время мы должны получить вакцину. Но конкретных дат нет", – заявил Максим Степанов "Стране".

Ранее "Страна" сообщала, какие побочные эффекты у индийской вакцины CoviShield, которую начала применять Украина.

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