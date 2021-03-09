Шведская активистка Грета Тунберг, которая недавно критиковала НАСА из-за программы по освоению Марса, теперь обрушилась с критикой на американского президента Джо Байдена.

В частности, Грета Тунберг заявила, что не поддерживает политику президента США Джо Байдена по климату. Об этом экоактивистка рассказала в интервью телеканалу MSNBC.

Она оценила работу администрации президента США Джо Байдена в сфере экологических проблем, назвав ее недостаточной в соответствии с наукой.

"Вам необходимо обратиться к науке и сравнить ее с Парижским соглашением. Только так вы увидите, что нормы документа не соответствуют научным требованиям", - сказала Тунберг.

Экоактивистка призвала Джо Байдена отнестись к проблеме климата, как к кризису. Ведь, по ее словам, если власти США заявили, что нынешняя экологическая ситуация - это угроза существования, то должны соответственно к ней относиться, а не считать ее одной из политических тем.

Напомним, 19 февраля Соединенные Штаты официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Это произошло спустя 107 дней после инициированного предыдущим президентом Дональдом Трампом выхода из него.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Соглашение обязывало государство к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

По убеждению Трампа, соглашение было невыгодным для США, так как накладывало на США более жесткие ограничения, чем на другие страны, в том числе и на Китай.

Почти сразу после инаугурации новый президент США Джо Байден подписал указ о начале процесса возвращения США в Парижское соглашение.