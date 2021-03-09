В России не считают нужным создавать единую армию с Белоруссией, потому что на данный момент вооруженные силы обоих государств сотрудничают исключительно для защиты своих границ.

Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишет "РИА Новости".

"По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - сказал Мезенцев.

Напомним, 22 февраля в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко, входе которой они обсудили в том числе и сферу военной безопасности.

Также сообщалось, что эстонская разведка заявила о возможном ударе войск РФ по Украине, который произойдет через Беларусь. Также в этом году планируются российско-белорусские военные учения "Запад".