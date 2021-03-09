Во вторник, 9 марта, интернет-газета "Страна" запустила свой аккаунт в социальной сети TikTok.

В аккаунте под ником strana.ua.tiktok будут публиковаться истории и новости "Страны" в новых форматах - прикольных и креативных.

В аккаунте "Страны уже появляются первые посты. Один из них о том, как Зеленский начал повторять любимое слово Порошенко - "потужний".

Еще один пост - о том, как "Страна" задавала нардепам вопросы о том, Аваков черт или ангел.

TikTok - популярная социальная сеть, запущенная в 2018 году. Сервис позволяет создавать и просматривать короткие видео. Соцсеть имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.

Напомним, 16 февраля интернет-газете "Страна" исполнилось пять лет. За это время, несмотря на давление со стороны власти, нашей команде удалось вывести сайт на лидерские позиции с миллионами просмотров в день, создать YouTube-канал, где уже полмиллиона подписчиков, запустить быстро растущий Telegram-канал.

Также мы писали о том, что в феврале 2020 года "Страна" стала самым читаемым сайтом дня, недели и месяца среди украинских онлайн-СМИ.