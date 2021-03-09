В TikTok будут появляться новости и истории "Страны" в новом формате. Фото: Pixabay

Во вторник, 9 марта, интернет-газета "Страна" запустила свой аккаунт в социальной сети TikTok. 

В аккаунте под ником strana.ua.tiktok будут публиковаться истории и новости "Страны" в новых форматах - прикольных и креативных. 

@strana.ua.tiktok

Страна.ua теперь в TikTok 🎉🎉🎉 ##страна.ua ##strana.ua ##рекомендации

♬ оригинальный звук - Strana.ua

В аккаунте "Страны уже появляются первые посты. Один из них о том, как Зеленский начал повторять любимое слово Порошенко - "потужний".

@strana.ua.tiktok

Зеленский 6 раз использовал фирменное словечко Порошенко. Похожи? ##StranaUA ##Порошенко ##Зеленский

♬ оригинальный звук - Strana.ua

Еще один пост - о том, как "Страна" задавала нардепам вопросы о том, Аваков черт или  ангел.

@strana.ua.tiktok

Аваков: черт или ангел? Пиши в комментариях, как считаешь ты 👇🏻 #Аваков #аваковчорт #аваковангел #опросы #StranaUA

♬ оригинальный звук - Strana.ua

TikTok - популярная социальная сеть, запущенная в 2018 году. Сервис позволяет создавать и просматривать короткие видео. Соцсеть имеет более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.

Напомним, 16 февраля интернет-газете "Страна" исполнилось пять лет. За это время, несмотря на давление со стороны власти, нашей команде удалось вывести сайт на лидерские позиции с миллионами просмотров в день, создать YouTube-канал, где уже полмиллиона подписчиков, запустить быстро растущий Telegram-канал.

Также мы писали о том, что в феврале 2020 года "Страна" стала самым читаемым сайтом дня, недели и месяца среди украинских онлайн-СМИ.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.