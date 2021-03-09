Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что располагает информацией о планах по дестабилизации ситуации в стране в период 25-27 марта. Об этом он доложил президенту Александру Лукашенко во время встречи во вторник, 9 марта, передает БелТА.

По словам главы КГБ, спецслужба обращает внимание на несколько моментов.

"Первое - на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе - это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта", - рассказал Тертель.

Также он отметил рост террористических угроз.

"К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств", - заявил Тертель и добавил, что обстановка в стране стабильна, а у правоохранителей достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы.

Ранее "Страна" писала о том, что МОК отказался признавать сына Лукашенко президентом Олимпийского комитета Беларуси.

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